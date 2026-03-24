我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現場直擊／限購仍迅速掃光 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

美能源部啟動核能復興：3或4座小型反應爐7月臨界運轉

49歲奧蘭多布魯爆新戀情 分手凱蒂佩芮無縫接軌 熱戀小21歲辣模

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
49歲奧蘭多布魯被爆和28歲瑞士模特兒露易莎萊梅爾交往中。（路透、IG）
49歲奧蘭多布魯被爆和28歲瑞士模特兒露易莎萊梅爾交往中。（路透、IG）

好萊塢男星奧蘭多布魯(Orlando Bloom)爆出新戀情！現年49歲的他，被指與小21歲的瑞士模特兒露易莎萊梅爾(Luisa Laemmel)穩定交往中，兩人戀情迅速升溫，甚至已發展出如同「小家庭」般的親密關係。

奧蘭多布魯因主演「神鬼奇航」系列走紅，去年與流行天后凱蒂佩芮結束長達9年的感情後，隨即開始與露易莎交往。據悉，兩人最近一同前往瑞士度假，感情相當甜蜜。

消息指出，小倆口上周在蘇黎世下榻頂級飯店多爾德大飯店的豪華套房，每晚房價最高可達1萬3700英鎊（約1.83萬美元）。期間，奧蘭多布魯也順道參加保時捷的宣傳活動。隨後，兩人又前往琉森湖畔的五星級度假村布爾根施托克酒店共度周末。

知情人士透露，兩人關係相當緊密，奧蘭多甚至特地將愛犬一同帶往瑞士同行，互動宛如一家人。不過，由於他長居洛杉磯，而露易莎則在紐約發展，兩人見面機會不算頻繁，但彼此之間火花十足。事實上，兩人早在上個月就傳出緋聞，當時被拍到在美國加州聖塔克拉拉觀看超級盃後牽手離場，戀情因而曝光。

露易莎擁有心理學學位，並曾為Calvin Klein、Maybelline與YSL Beauty等知名品牌工作。至於奧蘭多布魯與凱蒂佩芮育有一名5歲女兒黛西；他過去與澳洲名模米蘭達可兒的婚姻中，則育有15歲兒子弗林。對於這段新戀情，露易莎方面未予回應，奧蘭多的經紀人也尚未做出回覆。

奧蘭多布魯外型帥氣，戀情不間斷。（路透）
奧蘭多布魯外型帥氣，戀情不間斷。（路透）

28歲瑞士模特兒露易莎萊梅爾被爆是奧蘭多布魯新女友。圖／摘自IG
28歲瑞士模特兒露易莎萊梅爾被爆是奧蘭多布魯新女友。圖／摘自IG

超級盃 好萊塢

上一則

粉絲要暴動了…周杰倫鬆口考慮在網球場辦簽唱會？

延伸閱讀

才隱婚生娃？ 王鷗自爆恢單了 與何九華緋聞拉扯5年

才隱婚生娃？ 王鷗自爆恢單了 與何九華緋聞拉扯5年

鹿晗關曉彤400天零互動…男方被爆酗酒女方媽怒逼分手

鹿晗關曉彤400天零互動…男方被爆酗酒女方媽怒逼分手
與何九華5年緋聞…王鷗自爆單身 洗不掉隱婚生子疑雲

與何九華5年緋聞…王鷗自爆單身 洗不掉隱婚生子疑雲
鹿晗、關曉彤又上熱搜 博主：男酗酒發酒瘋 復合無望

鹿晗、關曉彤又上熱搜 博主：男酗酒發酒瘋 復合無望

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
張曼玉(右)分享和李冰冰在2008年一起出席活動的畫片。(摘自張曼玉小紅書)

張曼玉突曬18年前舊影 畫面模糊「另個時代」

2026-03-21 22:46
51歲前港姐吳文忻擁有亮麗外型。（取材自Instagram）

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

2026-03-19 00:30

超人氣

更多 >
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判