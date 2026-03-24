盤點8部經典影集 「孟漢娜」20周年回歸 麥莉：永遠是我生命

影集「孟漢娜」是很多人的青春回憶。（圖／Disney+提供）

20年前，一頂金色假髮改寫流行文化版圖。「孟漢娜」（Hannah Montana）迎來首播20周年，麥莉希拉（）以全新20周年特輯重返舞台，正式宣告「Hannahversary」登場。為紀念這個屬於一整個世代的青春記憶，Disney+同步推出8部經典作品，從「孟漢娜」、「歌舞青春」（High School Musical）到「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）與「檸檬大嘴巴」（Lemonade Mouth），那些曾陪伴長大的旋律與故事，再次被喚醒。

迎來20周年的「孟漢娜」，這次推出一小時特輯，在現場觀眾面前錄製，由Podcast主持人亞歷山德拉．庫珀（Alexandra Cooper）掌舵，重現劇中經典場景與更衣室空間，並公開珍貴幕後畫面與現場演唱。特輯中還驚喜邀來好友席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）現身，並呈現麥莉與父親的動人重逢。

該系列至今已在Disney+累積超過5億小時觀看，影響力橫跨世代。麥莉希拉表示：「孟漢娜不只是節目，而是我們共同的人生記憶。這次的回歸，是我對粉絲最真誠的感謝。」她也強調，這部特輯並非為了製造話題，而是希望讓粉絲感受到被看見。

同樣迎來20周年的「歌舞青春」，被視為迪士尼頻道黃金時代的代表作，講述籃球明星與資優少女勇敢追夢、打破校園框架的故事。原聲帶曾登上告示牌冠軍，〈We're All In This Together〉、〈Breaking Free〉至今仍被全球粉絲傳唱，經典舞步更持續在社群平台掀起翻跳熱潮。

而「汽車總動員」（Cars）則用擬人化的汽車世界，講述一段關於友情與初心的故事，「閃電麥坤」（Lightning McQueen）與「拖線」（Mater）的搭檔情誼，20年來始終深植人心。值得一提的是，包括麥可．舒馬克（Michael Schumacher）與路易斯．漢米頓（Lewis Hamilton）等F1傳奇車手，也曾參與不同語言版本的配音。

睽違20年，「穿著Prada的惡魔」續作話題再起，預告短時間內創下驚人點閱。由安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的菜鳥助理，在時尚產業中掙扎與成長的歷程，也隨著觀眾年齡增長而有了不同體悟。

此外，「少年魔法師」（Wizards of Waverly Place）、「我愛夏莉」（Good Luck Charlie）、「小查與寇弟的頂級生活」（The Suite Life of Zack & Cody）與「檸檬大嘴巴」等作品，也分別迎來19至21周年不等的重要時刻。從魔法青春、家庭日常到叛逆搖滾，每一部作品都承載著一代人的成長記憶。