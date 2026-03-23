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罹患罕病仍不退場 席琳狄翁挺過僵硬人症 宣布全面復出

記者陳穎／即時報導
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席琳狄翁計畫今年秋天全面復出。（美聯社）
席琳狄翁計畫今年秋天全面復出。（美聯社）

樂壇天后席琳狄翁(Celine Dion)在與病魔長時間抗戰後，正式邁出全面復出的關鍵一步。她先是在2024年巴黎奧運開幕式驚喜現身，於艾菲爾鐵塔前深情獻唱「Hymne à l'Amour」，用歌聲宣告重返舞台，如今更傳出將在法國展開大規模演唱會，象徵正式回歸樂壇。

根據外媒報導，席琳狄翁預計將於今年秋天起，在巴黎指標性場館Paris La Défense Arena舉辦一系列演出。該場地可容納約4萬名觀眾，過去曾迎來泰勒絲、滾石樂團與肯卓克拉瑪等國際巨星。消息指出，她將在9月至10月期間，每周舉行兩場演出，規模與密集程度皆展現強勢回歸的企圖心。

席琳狄翁的復出之路並不容易。她原定於2020年以Courage World Tour巡演重返舞台，卻因疫情與健康因素一再延宕。後來在2022年確診罹患罕見疾病僵硬人症候群（Stiff-Person Syndrome, SPS），該病會造成肌肉僵硬與痙攣，嚴重影響行動與發聲能力，一度讓外界擔心她是否能再度開口唱歌。

席琳並未被病魔擊倒。她抗病的心路歷程被完整記錄在紀錄片「I Am: Celine Dion」中，真實呈現她面對病痛與舞台之間的掙扎與堅持，也讓全球歌迷看見她對音樂不變的熱愛與韌性。隨著巴黎演唱會計畫逐步明朗，這位用歌聲陪伴無數人歲月的傳奇歌手，正準備再次站上屬於她的高峰。

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