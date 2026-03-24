賈斯汀2年前酒駕被捕影片曝光 絆倒、對警開玩笑…打臉先前說法

西洋流行天王賈斯汀在全球享有高知名度。(路透資料照片)

西洋流行天王賈斯汀(Justin Timberlake)在2024年6月因酒駕 遭警方逮捕，當時一度拒絕酒測，最終與檢察官達成協議，認罪受罰，被處以吊銷駕照、500美元罰款，並需完成25至40小時的社區服務。時隔2年後，他當時被捕、長達8小時的警方密錄器畫面，日前解禁公開了。

酒駕事件發生後，賈斯汀曾在公開表示「我努力達到自己設定的高標準，但顯然未能做到」，並坦言已深刻反省，「即使只喝一杯也不該開車」。而其律師則強調，他在與警方接觸過程中態度禮貌、全程配合，對執法人員保持高度尊重。

但尷尬的是，警方在和他的律師團隊攻防近2年後，仍公開當時長達8小時的隨身攝影機畫面，完整記錄賈斯汀被捕過程，甚至拘留時仍對執法人員開玩笑，直接打臉自己的聲明。

影片中可見，一名警官在路邊用手電筒照著賈斯汀的臉，儘管他看似清醒，但酒測結果明顯未能通過。警方要求他走直線時，他卻因酒精影響難以理解指令，顯得困惑。賈斯汀當下表示：「我只是跟著朋友回家，什麼也沒做。」在進行清醒測試時，他一度絆倒並道歉說：「我有點緊張。」

過程中，一名隨行女性曾嘗試為他緩頰，甚至提及代表歌曲「Bye Bye Bye」與「Sexy Back」，希望藉此爭取警方通融。然而執法人員並未因其藝人身分改變處置，仍依標準程序辦理，現場對話一度顯得尷尬且緊繃。

進行下一項測試時，警官還多次解釋指令，賈斯汀隨後摀著胸口說：「對不起，我的心跳太快了。」他幾乎站不穩，還苦笑說「這些測試真的很難」，最終他沉默不語、神情無奈地轉身，被戴上手銬帶走。拘留後，他疑似酒精影響，甚至對執法人員開玩笑，似乎未意識到事態嚴重。

這段長達約8小時的原始紀錄，經過當事人主張隱私後，最終僅以刪減版本對外釋出，迅速在網路上引發討論，不少網友以戲謔方式評論當時情境，使事件再度成為熱門話題。

賈斯汀酒駕被捕，在拘留室仍開執法人員玩笑。（美聯社）