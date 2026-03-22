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「超自然檔案」女星離世 過世1個月死訊才曝光

記者陳穎／即時報導
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加拿大女演員嘉莉安妮弗萊明2月26日離世。(取材自Instagram@flemingcarrieanne)
加拿大女演員嘉莉安妮弗萊明2月26日離世。(取材自Instagram@flemingcarrieanne)

加拿大女演員嘉莉安妮弗萊明（Carrie Anne Fleming）辭世，享年51歲。她以參與多部驚悚影集聞名，包括「我是殭屍」（iZombie）與「超自然檔案」（Supernatural）等作品。她今天由好友證實，已於2月26日在加拿大不列顛哥倫比亞省錫德尼離世。嘉莉安妮弗萊明過世留下一個女兒，追思儀式相關安排將於日後公布。

曾在「超自然檔案」中與她合作的演員吉姆畢佛（Jim Beaver）向「綜藝報」證實，嘉莉安妮弗萊明是因乳癌併發症病逝。

她早年以影集「Viper」的固定角色嶄露頭角，並曾參與亞當山德勒（Adam Sandler）主演的電影「高爾夫球也瘋狂」（Happy Gilmore）。之後，她持續在影視作品中演出小角色，直到2005年獲義大利名導達利歐阿基多（Dario Argento）青睞，參與其恐怖影集「恐怖大師」（Masters of Horror），在單元「Jenifer」中飾演一名外貌畸形且具有食人傾向的女子，令人印象深刻。

近年來，她在「我是殭屍」中連續五季飾演Candy Baker一角，持續活躍於小螢幕。此外，她也投入舞台劇演出，參與多部卑詩省劇場作品。

▲ 影片來源：Instagram＠flemingcarrieanne（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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