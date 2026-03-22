觀影說劇／「移動書店」暖人心 德天才童星超齡演技影帝盛讚

克里斯多福赫斯特(右)與尤娜班尼特在電影「門對門移動書店」中合作。（圖／海鵬影業提供）

戲齡7年的新世代童星尤娜班尼特（Yuna Bennett），最近因為主演賣座電影「門對門移動書店」（The Door-to-Door Bookstore）在德國 再度暴紅。該片在德國創下約620萬美元票房佳績，加上尤娜班尼特擔綱演出Netflix話題影集「深空餘訊」（The Signal）同步推出，讓她人氣大幅激升。

尤娜班尼特堪稱當今德國影壇最亮眼的新生代童星。她自幼展現驚人的表演天賦，6歲便在Netflix熱播影集「后翼棄兵」客串亮相，隨即受到高度關注，獲讚譽「出道即巔峰」，之後更在接連在多部電影與影集展現超齡的成熟演技。

班尼特尤其擅長詮釋情感層次深厚的角色，比起單純在鏡頭前發光發熱，更愛有深度的角色演出，連經紀人母親都認為從小就愛探索大自然和動物的她求知若渴，「比同齡演員更能承住戲的重量」。

尤娜班尼特這次在電影「門對門移動書店」中，擔綱飾演暖心又充滿好奇的「莎莎」。驚人的是，她僅以一支試鏡帶便雀屏中選，順利出演電影。由於德國影壇有「兒童每天只能拍攝5小時」的限制，必須嚴格遵守。所幸尤娜非常天才，整整30天的拍攝期都能非常專業地執行，並在有限時間內完成全部拍攝。

導演吳世洲（Ngo the Chau）還為尤娜班尼特改編原著「送書人」結構，讓她所飾演的「莎莎」在片中更加活潑、更具備感染力，並透過她與「送書人卡爾」的互動，例如模仿卡爾的穿著（大雨衣），將書中的安靜氛圍變得溫馨有看點，更具戲劇張力。

有趣的是，尤娜班尼特在電影「門對門移動書店」飾演跟「送書人卡爾」一起送書的「跟屁蟲」莎莎。兩人除在送書路途上建立起一段跨越年齡的珍貴友誼，甚至改變卡爾的人生。

飾演「卡爾」的德國影帝克里斯多福赫斯特（Christoph Maria Herbst），對尤娜班尼特讚不絕口，盛讚她「有著超齡的成熟與感染力」。德國天王影帝隆納德澤菲德（Ronald Zehrfeld）更在片中扮演她的單親爸爸為她助威，誇獎她的演出「充滿魅力」。