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不當英雄了 傳阿湯哥攜麥可B喬丹「邁阿密風雲」耍壞

記者陳穎／綜合報導
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「阿湯哥」湯姆克魯斯(右)和新科奧斯卡影帝麥可B喬丹有望合作新片。（路透資料照片）
「阿湯哥」湯姆克魯斯(右)和新科奧斯卡影帝麥可B喬丹有望合作新片。（路透資料照片）

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）傳出有望在新作中顛覆形象，挑戰反派角色。外媒報導指出，他正被鎖定出演重啟版電影「邁阿密風雲」的關鍵反派，該片由導演約瑟夫科辛斯基執導，並找來「沙丘」奧斯汀巴特勒（Austin Butler）與新科奧斯卡影帝麥可B喬丹（Michael B. Jordan）擔綱主演。

據悉，本片幕後推手為名導麥可曼恩（Michael Mann），2004年曾在電影「落日殺神」中指導阿湯哥飾演冷血殺手，成功塑造其少見的反派形象，也是阿湯哥最後一次演出反派，儘管目前尚未確認是否已正式提出邀約，但消息指出，阿湯哥已成為該角色的首選人選。

若最終確定參演，這將是他繼長年在「不可能的任務系列」及「捍衛戰士：獨行俠」中塑造正派英雄形象後，再度回歸較為陰暗的角色路線。報導也指出，近年持續演出英雄角色的他，正積極尋求更多元、非典型的演出機會。

另一方面，重啟版「邁阿密風雲」預計將於今年夏天在邁阿密開拍。根據「綜藝報」報導，該片將聚焦1980年代中期邁阿密的浮華與腐敗，延續原版影集的核心風格。其中，麥可B喬丹將飾演Ricardo Tubbs，而奧斯汀巴特勒則預計出演James 「Sonny」 Crockett。

此外，本片也將從原版影集首集與第一季汲取靈感進行改編。甫拿下奧斯卡最佳男主角的麥可B喬丹，接下來還將參演新片「湯瑪士皇冠事件」，預計於2027年3月上映。若「邁阿密風雲」拍攝進度順利，則有望於2027年8月6日正式上映。

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