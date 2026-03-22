布魯斯威利患失智症4年 71歲慶生照流出…「一眼神」讓人感傷

布魯斯威利歡度71歲生日，眼神空洞抱著孫女。（取材自Instagram）

好萊塢 動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）因2022年罹患額顳葉失智症 與失語症，健康狀況近年急速下滑，已全面息影，由妻子艾瑪（Emma Heming Willis）與家人共同照護。艾瑪曾在書中並受訪中透露布魯斯的「後事安排」與最新近況，引發外界關注。

布魯斯威利斯19日歡度71歲生日，他的前妻、女演員黛咪摩爾（Demi Moore）在個人社群上分享了他的近況，並留言：「你所需要的，只有愛。生日快樂。」照片中，布魯斯威利斯懷抱著孫子，接受孫子親吻臉頰，他臉上洋溢著溫柔而慈祥的笑容。然而，與溫馨氛圍形成對比的是，他目光中似乎帶著些許恍惚與空洞，讓人不免感傷。

去年11月，布魯斯威利斯的女兒魯默威利斯（Rumer Willis）曾小心透露父親的近況。她表示：「有時抱著父親時，他可能認不出我，但我相信他能感受到我給他的愛。」儘管父親的認知能力已不如以往，她仍說：「我仍然能看到父親內心的光芒。」

布魯斯威利斯在1980至1990年代憑「終極警探」（Die Hard）、「靈異第六感」（The Sixth Sense）、「黑色追緝令」（Pulp Fiction）等多部經典作品，成為影壇代表性人物。2022年，他因失語症被診斷後宣布退休；隔年2月，又確診為前額顳葉癡呆症。如今，他在家人悉心照護下，持續與病魔抗爭。

現任妻子艾瑪和黛咪摩爾日前已做出重大決定，待布魯斯離世後，將把大腦捐給研究機構，用於失智症相關研究，希望布魯斯能在生命最後仍為醫療研究做出貢獻。