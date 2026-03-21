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李奧納多想婚了？心態改變 有意套牢27歲超模女友

記者廖福生／綜合報導
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李奧納多狄卡皮歐傳出有意要將27歲超模女友娶回家。（路透）
李奧納多狄卡皮歐傳出有意要將27歲超模女友娶回家。（路透）

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的感情世界始終備受關注，特別是他偏好與年輕女性交往的習慣，更成為外界討論焦點。然而，近2年他與義大利名模維多利亞切雷蒂（Vittoria Ceretti）的關係，似乎出現不同以往的變化，打算與女友結婚共組家庭

2人的戀情自2023年夏天曝光後，發展持續受到矚目。當時兩人在加州聖塔芭芭拉被拍到一同外出，關係首度浮上檯面。隨著時間推進，到了隔年春天，已有消息人士透露，李奧納多對這段感情投入頗深，對女方的欣賞不僅止於外貌，也包含個性與相處上的契合。之後數月，2人互動頻率增加，維多利亞更曾陪同他前往紐約進行電影宣傳，關係逐漸升溫。

值得注意的是，關於2人未來的傳聞也開始出現。曾有消息指出，李奧納多不排除朝訂婚方向發展，儘管相關說法未獲當事人證實，但親近人士普遍認為，他對這段關係的態度與過去明顯不同。據了解，他在私人朋友圈中對維多利亞的親密表現，也超越以往歷任伴侶，甚至首次對長期發展抱持開放態度。

這樣的轉變，也反映在公開場合。日前李奧納多帶著27歲的維多利亞一同現身第98屆奧斯卡金像獎，儘管兩人並未一同走上紅毯，卻是交往以來首次共同出席大型頒獎典禮，象徵關係邁入新階段。

至於維多利亞的吸引力何在，身邊人士認為，她除了外型亮眼，更擁有獨立自主的生活與性格。在李奧納多忙於拍攝或宣傳期間，她能維持自己的步調，這樣的相處模式讓他感到自在，也使這段關係顯得更加穩定。

綜合各方說法，這段戀情雖尚未走到談婚論嫁的階段，但無論是互動方式或心態轉變，都顯示出李奧納多對未來規劃的態度，正逐步出現以往少見的鬆動。

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