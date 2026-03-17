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奧斯卡／安海瑟薇同台「穿著Prada的惡魔」 被無視笑翻全場

記者陳穎／綜合報導
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安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。(美聯社)
安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。(美聯社)

第98屆奧斯卡金像獎典禮星光熠熠，其中經典電影「穿著Prada的惡魔」(The Devil Wears Prada)劇組驚喜重聚更掀起全場高潮。曾在片中飾演菜鳥助理「小安」的安海瑟薇(Anne Hathaway)，與時尚女魔頭原型、安娜溫圖(Anna Wintour)一同上台頒發「最佳服裝設計獎」，一瞬間好像回到電影中。

台上兩人的互動也充滿戲劇效果。安海瑟薇著問：「安娜，我有點好奇，你覺得我今晚的裙子怎麼樣？」沒想到溫圖爾依舊維持招牌墨鏡與冷靜表情，停頓片刻後直接跳過問題，淡淡回應：「今晚入圍這個獎項的是……。」

被無視後，安海瑟薇再次提醒對方，該介紹最佳化妝與髮型的入圍者，沒想到安娜溫圖回她：「好的，愛蜜莉。」因為安海瑟薇在「穿著Prada的惡魔」中，始終被長官喊錯名字，誤當成第一助理愛蜜莉，這個梗直戳不少觀眾笑點。

這段「完美復刻女魔頭氣場」的反應讓台下與網友瞬間笑翻，不少人直呼根本像是「穿著Prada的惡魔」現場版，也讓這段互動成為本屆奧斯卡典禮最有趣的瞬間之一。

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