我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

奧斯卡最甜CP「Kpop獵魔女團」Ejae激吻未婚夫 今年11月完婚

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「Kpop獵魔女團」Ejae(左)和未婚夫Sam Kim忘情擁吻。（美聯社）
「Kpop獵魔女團」Ejae(左)和未婚夫Sam Kim忘情擁吻。（美聯社）

第98屆奧斯卡金像獎落幕後，好萊塢年度重頭戲之一的 「浮華世界奧斯卡派對」（Vanity Fair Oscar Party）同樣星光熠熠，「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet )與網紅女友凱莉珍娜(Kylie Jenner )其中情侶檔 與罕見在紅毯大方放閃，成為全場焦點。

28歲的凱莉珍娜當晚身穿一襲量身訂製的黑色珠飾禮服，來自Alexander McQueen設計，深V領口搭配腰側鏤空剪裁，裙擺延伸出荷葉拖尾設計，整體造型華麗性感。她還搭配珠寶設計師Lorraine Schwartz打造的20克拉黑鑽戒指，氣場十足。

30歲的甜茶則走極簡風格，身穿 Chrome Hearts 全白皮革西裝，搭配高筒運動鞋，與女友的黑色禮服形成強烈對比，兩人「黑白配」造型格外吸睛。這對向來相當低調的情侶交往已約3年，當晚在紅毯上罕見公開放閃，不僅牽手入場，拍照時也緊靠在一起。提摩西夏勒梅更甜蜜親吻女友臉頰，並把手輕放在她的腰間，親密互動讓現場媒體與粉絲直呼「太甜了」。

另外也很難得放閃的是「美國隊長」克里斯伊凡，他和女星艾芭巴普蒂斯塔結婚2023年低調結婚，去年升格當爸媽，但始終都很低調，一直是圈中甜蜜卻神秘的一對，甚至讓許多粉絲都忘記他是人夫的身分。

「Kpop獵魔女團」的Ejae則和未婚夫Sam Kim一起出席派對，兩人交往9年，自2017 年合作以來一直是音樂與生活中的重要夥伴，於2023年底訂婚，將在今年11月完婚。

「美國隊長」克里斯伊凡(右)罕見帶老婆艾芭巴普蒂斯塔同框。（美聯社）
「美國隊長」克里斯伊凡(右)罕見帶老婆艾芭巴普蒂斯塔同框。（美聯社）

「Kpop獵魔女團」Ejae(左)和未婚夫Sam Kim現身晚會。（美聯社）
「Kpop獵魔女團」Ejae(左)和未婚夫Sam Kim現身晚會。（美聯社）

「甜茶」提摩西夏勒梅與網紅女友凱莉珍娜公開放閃。（路透）
「甜茶」提摩西夏勒梅與網紅女友凱莉珍娜公開放閃。（路透）

世報陪您半世紀

好萊塢 奧斯卡

上一則

奧斯卡現場混亂全紀錄 鏡頭漏拍明星、琴聲蓋過致敬「大遺珠是他」

延伸閱讀

奧斯卡╱「獵魔女團」最佳動畫 導演淚喊：獎獻韓國

奧斯卡╱「獵魔女團」最佳動畫 導演淚喊：獎獻韓國

奧斯卡╱潔西伯克利粉紅長裙吸睛、艾瑪史東白衣飄仙氣

奧斯卡╱潔西伯克利粉紅長裙吸睛、艾瑪史東白衣飄仙氣
「Kpop獵魔女團」奪奧斯卡獎 「兇器」艾美麥蒂根抱回生涯首座小金人

「Kpop獵魔女團」奪奧斯卡獎 「兇器」艾美麥蒂根抱回生涯首座小金人
奧斯卡紅毯／妮可基嫚離婚2個月 恢單超閃耀「嫵媚撥髮」全場暈了

奧斯卡紅毯／妮可基嫚離婚2個月 恢單超閃耀「嫵媚撥髮」全場暈了

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
經濟艙越來越擠 這家廉航座距32.7英寸竟是全美最大方

經濟艙越來越擠 這家廉航座距32.7英寸竟是全美最大方