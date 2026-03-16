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奧斯卡／「獵魔女團」奪最佳動畫 登台表演Golden神曲

編譯彭馨儀／綜合報導
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飾演「米拉」的Audrey Nuna(右起)、「魯米」EJAE，以及「佐依」Rei Ami登上奧斯卡舞台表演。（路透）
飾演「米拉」的Audrey Nuna(右起)、「魯米」EJAE，以及「佐依」Rei Ami登上奧斯卡舞台表演。（路透）

Netflix史上觀看次數最多的動畫電影「Kpop 獵魔女團」(K-Pop： Demon Hunters)，主唱15日首次登上奧斯卡舞台，這部動畫電影當晚榮獲2026年奧斯卡最佳動畫長片獎。

今年奧斯卡頒獎典禮製作人卡浦爾(Raj Kapoor)和穆蘭(Katy Mullan)安排「魯米」(EJAE)、「米拉」(Audrey Nuna)和「佐依」(Rei Ami)在15日頒獎典禮上演唱原聲帶超夯神曲「燦金」(Golden)。

「魯米」、「米拉」和「佐依」組成的國民女團「Huntrix」除了演唱神曲，還將融合南韓傳統樂器演奏及舞蹈，向韓流文化(K-Culture)致敬。

「Kpop 獵魔女團」由瑪姬康(Maggie Kang)和克里斯艾伯翰斯(Chris Appelhans)共同執導，已成為全球現象，音樂在世界各地持續流行。

故事講述三名身兼韓流偶像的惡魔獵人，在舞台上與超自然力量戰鬥，同時吸引粉絲。

音樂家兼演員邁爾斯卡頓(Miles Caton)也首次登上奧斯卡，他因為在奧斯卡提名導演萊恩庫格勒(Ryan Coogler)執導的奧斯卡提名「罪人」(Sinners)中飾演山米(Sammie)一角而一舉成名。

卡頓將與拉斐爾·薩迪克(Raphael Saadiq)一起演唱「罪人」獲得奧斯卡提名的原創歌曲「我騙了你」(I Lied To You)。

同時還會有芭蕾舞者科普蘭(Misty Copeland)、葛萊美女歌手布列塔妮霍華德(Brittany Howard)、李麗君(Li Jun Li)等人共同參與，向藍調致敬。

「罪人」由華納兄弟(Warner Bros)發行，講述由奧斯卡提名麥可B喬丹(Michael B. Jordan)一人分飾多角一對雙胞胎兄弟在20世紀30年代的密西西比開酒吧，意外遭遇吸血鬼，因深入探索種族隔離時期南方藍調音樂和黑人文化而備受讚譽，以創紀錄16項最多提名領跑今年所有影片。

「Kpop 獵魔女團」獲得今年奧斯卡最佳動畫長片，導演瑪姬康(左)等人上台領獎。...
「Kpop 獵魔女團」獲得今年奧斯卡最佳動畫長片，導演瑪姬康(左)等人上台領獎。(歐新社)

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