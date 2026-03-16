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奧斯卡╱頻喊「不在乎奧斯卡」這些知名影星曾經這樣說

編譯彭馨儀／綜合報導
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丹佐華盛頓表示自己不會把事業的成功建立在獎項上。（美聯社）
丹佐華盛頓表示自己不會把事業的成功建立在獎項上。（美聯社）

奧斯卡頒獎典禮熱鬧登場之際，福斯新聞(FOX News)報導卻列舉出好幾位好萊塢A咖明星，其實對得獎並不太熱衷。

丹尼斯·奎德(Dennis Quaid)從沒拿過奧斯卡獎，他說，「我享受拍電影的過程，只因我做我想做的事，沒想過要達到什麼高度。沒想過要拿奧斯卡，誰在乎那個？」丹尼斯·奎德2024年出演「懼裂」(Adolescence)，演對手戲的黛咪摩爾(Demi Moore)還因此獲得奧斯卡最佳女主角提名。

許多影迷對女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)沒有被提名最佳女主角很憤怒，不過亞曼達塞佛瑞卻說沒必要，「你還記得過去10年誰獲獎嗎？」

亞曼達塞佛瑞憑藉在「曼克」(Mank)的出色配角表演獲得2021年奧斯卡最佳女配角提名。她認為演員職業生涯的持久性是精心設計的，與其說獲獎多少，其實他們選擇的角色更重要。

影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）曾兩次獲奧斯卡獎，「光榮戰役」(Glory，1989)和「震撼教育」(Training Day，2001)。他表示自己並不把事業的成功建立在獎項之上，「我不在乎那些東西，我入行很久了，有時候我得了獎，但其實不該得；有時候我沒得獎，但其實應該得，」他說，「獎項是人給的，獎賞是上帝給的。」

麥特戴蒙(Matt Damon)曾以「心靈捕手」(Good Will Hunting，1998)，拿過奧斯卡最佳原創劇本獎。也三度憑藉演員身分獲得提名，包括「心靈捕手」、「打不倒的勇者」(Invictus)和「火星任務」(The Martian)。

他說，「不喜歡這種(奧斯卡獎的)拉票宣傳，完全是本末倒置。」

伊森霍克(Ethan Hawke)以「藍月終曲」(Blue Moon)獲今年提名，但他卻曾在2013年批評奧斯卡，「這樣一來，誰是贏家誰是輸家就一目了然。」

安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)以「沉默的羔羊」(Silence of the Lambs)和「父親」(The Father)兩度拿下奧斯卡獎，四度獲提名，他在2012年卻說，「大家卑躬屈膝拍知名製片人的馬屁，真是令人作嘔，難道大家一點自尊都沒有嗎？這違背我的本性。」

丹尼斯奎德表示享受拍電影的過程，沒想過要拿奧斯卡獎。（美聯社）
丹尼斯奎德表示享受拍電影的過程，沒想過要拿奧斯卡獎。（美聯社）

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