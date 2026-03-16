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奧斯卡╱「獵魔女團」最佳動畫 導演淚喊：獎獻韓國

娛樂新聞組╱綜合報導
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「K-Pop獵魔女團」奪最佳動畫片導演，瑪姬康高喊把獎獻給韓國。（路透）
「K-Pop獵魔女團」奪最佳動畫片導演，瑪姬康高喊把獎獻給韓國。（路透）

最強韓流席捲第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，整個頒獎季勢不可擋的「K-Pop獵魔女團」（K-Pop: Demon Hunters）奪下最佳動畫片，導演瑪姬康（Maggie Kang）上台致詞時激動高喊：「把這個獎獻給韓國，以及全世界所有的韓國人」，K-Pop演唱會還搬上舞台，以「Golden」成為奧斯卡史上第一首獲得最佳原創歌曲的Kpop作品。

瑪姬康在後台受訪時，提到韓國電影近年在國際影壇的影響力。她說，過去看到韓國導演奉俊昊以「寄生上流」在奧斯卡大放異彩，那是她自己作為電影人非常難忘的時刻，「那是一個你幾乎無法預料會發生的瞬間」。

瑪姬康表示，如今以一部充滿韓國文化元素的動畫片獲獎，讓她感覺像是「韓國電影再次拿到一座獎盃」。

幕後配音歌手EJAE、AUDREY NUNA與REI AMI霸氣登台飆唱，不僅將片中的帥氣男團「Saja Boys」具象化，更巧妙將韓國傳統的「韓服」文化融入演出。最讓人驚喜的是，台下的好萊塢超巨星艾瑪史東（Emma Stone）與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）也化身超級迷妹迷弟，跟著節奏興奮揮手燈，神仙畫面立刻在網路上掀起暴動。

負責為片中女團HUNTRIX 演唱的歌手，「米拉」Audrey Nuna、「魯米」Ejae、「佐依」Rei Ami一起走上紅毯，而片中為惡魔男團「Saja Boys」隊長「振宇」配音的安孝燮也帥氣登場，全場尖叫聲不斷。

「Kpop 獵魔女團」登奧斯卡舞台。（路透）
「Kpop 獵魔女團」登奧斯卡舞台。（路透）

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