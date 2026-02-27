酒後毆傷人裁定出爐「變形金剛」男星西亞李畢福勒戒酒毒

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
西亞李畢福毆打民眾在街頭被捕。（美聯社）
西亞李畢福毆打民眾在街頭被捕。（美聯社）

曾演出過電影「變形金剛」的好萊塢男星西亞李畢福（Shia LaBeouf）脫序行為不斷，荒腔走板的行徑接二連三發生，讓人不禁搖頭。

日前他因在美國紐奧良狂歡節期間酒後鬧事、涉嫌在酒吧外毆打兩名男子遭警方逮捕，近日法院最新裁定出爐，要求他在繳納高達10萬美元保釋金後，必須強制入住勒戒中心接受戒酒戒毒治療，並定期接受藥物與酒精檢測。

根據外媒報導，現年39歲的西亞李畢福日前凌晨在紐奧良一間酒吧外爆發肢體衝突，疑似在長時間酗酒後情緒失控，不僅出手毆打路人，還被指在衝突與被逮捕過程中大聲叫囂、口出歧視性言論。警方指出，其中一名被害者甚至鼻骨脫臼，事件引發當地社會高度關注。

案件近日開庭審理，紐奧良刑事地方法院法官當庭表示，她最擔心的是西亞李畢福對受害者及整體社區所構成的潛在危險，尤其是其言行已對弱勢族群造成威脅，因此裁定提高保釋金額，並附加嚴格條件。

法官指出，若西亞李畢福成功交保，必須立刻進入戒癮治療機構，同時接受定期藥物與酒精檢測。庭上提交的檢測結果顯示，他體內有過去藥物與酒精使用的跡象。儘管其律師強調，當下並未檢測出非法藥物成分，並表示部分反應可能與處方藥有關，但法官仍直言「最令人擔憂的是他的酒精使用狀況，以及他對此事並未展現足夠的重視」。

除了這起酒吧衝突，他先前在電影拍攝期間的行為也曾引發工作人員不安。外媒指出，他在拍攝新片時，疑似為了「方法演技」過度投入，甚至曾在片場跳入有活牛的牛欄中，舉動危險失序，令劇組相當不滿。

歧視 好萊塢

