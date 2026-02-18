我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

男星湯米李瓊斯愛女陳屍舊金山飯店 死因與古柯鹼有關

中央社／舊金山17日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢男星湯米李瓊斯。（路透）
好萊塢男星湯米李瓊斯。（路透）

好萊塢演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）之女維多利亞於元旦清晨被發現陳屍於舊金山一間飯店內，享年34歲。舊金山ABC7電視台取得首席法醫辦公室說法，指出維多利亞死因與古柯鹼有關。

這起事件再度引起外界對用藥問題的關注。

ABC7電視台今天報導指出，舊金山首席法醫辦公室已核發死亡證明，並將死亡方式認定為「意外」，死因則為「古柯鹼的毒性作用」（Toxic effects of cocaine）。

維多利亞（Victoria Jones）於1月1日被發現陳屍在舊金山的惠蒙特酒店（Fairmont San Francisco）；當局一再表示，並不懷疑有他殺嫌疑。

事發前幾個月，維多利亞曾與丈夫發生爭執而在加州酒鄉納帕（Napa）被捕，據稱衝突原因與其藥物使用有關。

事發後，飯店發布聲明表示，積極配合警方辦案。家屬則於聲明中感謝大眾出於善意的發言、關心與祈禱，希望在這段艱難的時期，外界能尊重家屬的隱私。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）另引述法院紀錄，紀錄顯示維多利亞在過去一年曾面臨輕罪指控，包括與藥物相關的罪名。她在這些案件中均已表示不認罪，而這些案件在她去世時仍在審理當中。

維多利亞是湯米李瓊斯和前妻克勞利（Kimberlea Cloughley）所生的女兒。年幼時曾參與過演出，首次亮相是在父親主演的電影「MIB星際戰警2」（Men in Black II）。

世報陪您半世紀

舊金山 加州 好萊塢

上一則

曾被黃曉明說「不知是誰」 陳偉霆逆襲成頂流

下一則

手握高分劇… 趙麗穎登扛劇女神 楊紫、楊冪緊追在後

延伸閱讀

貝克漢長子鐵了心 去除手臂「老爸」刺青徹底與父母決裂

貝克漢長子鐵了心 去除手臂「老爸」刺青徹底與父母決裂
開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」
讓好友溫斯蕾借宿家中 李奧納多惹怒27歲女友

讓好友溫斯蕾借宿家中 李奧納多惹怒27歲女友
李奧納多與凱特溫斯蕾堅稱好友「會一起過夜」 女友吃醋

李奧納多與凱特溫斯蕾堅稱好友「會一起過夜」 女友吃醋

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

2026-02-11 18:57

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉