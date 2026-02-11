等了20年 布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」再合體

布蘭登費雪(左)與瑞秋懷茲在「神鬼傳奇」系列默契十足。（圖／UIP提供）

環球影業日昨正式宣布，布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）已完成簽約，將攜手回歸主演「神鬼傳奇4」（The Mummy 4）。這是兩人自2001年「神鬼傳奇2」後暌違20年的再度合作，電影定檔2028年5月19日全球上映。消息一出，立即引爆全球網友熱議。

布蘭登費雪飾演的冒險家「瑞克歐康納」與瑞秋懷茲飾演的考古學家「艾芙琳」，曾在1999年首集以及2001年的續集成為影史經典螢幕情侶。由於瑞秋懷茲對2008年的「神鬼傳奇3」劇本不滿，當時未回歸，造成該集評價褒貶不一。如今兩位主演皆已摘下奧斯卡獎 項桂冠，強勢回歸系列作，不少影迷在社群上激動留言：「這才是正宗神鬼傳奇」、「看到瑞秋回來我都想哭了」、「直接當作第三集沒發生過」。

「神鬼傳奇4」將由擅長恐怖喜劇的導演組合麥特貝提內里奧爾平（Matt Bettinelli-Olpin）與泰勒吉列特（Tyler Gillett）執導，劇本由「孤兒怨：首殺」（Orphan: First Kill）編劇大衛柯格肖爾（David Coggeshall）操刀，預計為經典冒險注入全新驚悚與幽默元素。至於全新木乃伊或詛咒的設定，官方表示劇情目前「密封」，吊足觀眾胃口。

布蘭登費雪不僅回歸主演，也將身兼「神鬼傳奇4」執行製片人，展現對這部讓他暴紅作品的高度重視。同時，從首集開始參與的製片人西恩丹尼爾（Sean Daniel）也將回歸，確保續集延續原汁原味。