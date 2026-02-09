我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

「玩命關頭」男星東尼嘉罹癌暴瘦 一度誤傳是愛滋

記者陳穎╱綜合報導
泰國武打巨星東尼嘉驚傳罹患膽囊癌。（路透）
泰國武打巨星東尼嘉驚傳罹患膽囊癌。（路透）

泰國武打巨星東尼嘉（Tony Jaa）以扎實的泰拳功底與高難度實打動作在國際影壇闖出名號，代表作包括「拳霸」系列、「冬蔭功」，以及在「玩命關頭7」中與已故男星保羅沃克交手的動作場面，深植影迷心中，多年來累積大批粉絲支持。然而，近年他身形明顯消瘦、氣色不佳，引發外界關注，甚至一度被誤傳涉及毒品或感染愛滋等不實傳言。

直到近日病況曝光，外界才得知，東尼嘉其實正默默與癌症對抗，消息一出，讓不少影迷心疼不已。根據泰國媒體「Thairath」報導，現年50歲的東尼嘉於2024年6月因腹部劇烈疼痛就醫，經詳細檢查後確診罹患第三期膽囊癌，病況已接近第四期邊緣，情況不容樂觀。

醫師評估後隨即為他安排腫瘤切除手術，並展開密集化療療程。雖然去年底相關指數一度趨於穩定，讓他短暫放下工作、選擇出家修行調養身心，但後續回診檢查卻發現病情再度出現波動，仍需持續接受治療。

近期東尼嘉在社群平台分享近況照，明顯消瘦的模樣再度引起網友討論，也讓各種揣測甚囂塵上。對此，親友與身邊人士出面澄清，強調體態變化完全是長期化療所致，與外界流傳的不良嗜好或其他疾病無關，呼籲停止不實揣測。相關人士也透露，東尼嘉目前積極配合醫療團隊治療，心態相當正向，並在體力允許下努力維持基本訓練與規律作息。

泰國 癌症 腫瘤

上一則

陳美鳳、楊貴媚送暖 邀李炳輝等前輩藝人吃尾牙

下一則

一度憂鬱厭食、暴食 Janet曝曾痛苦3年「邊哭邊吃」

延伸閱讀

頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力 醫師哽咽：病人不必再賭第一步

頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力 醫師哽咽：病人不必再賭第一步
新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶
罹癌母安樂死時紐森在側 新書披露痛苦回憶：我曾恨她

罹癌母安樂死時紐森在側 新書披露痛苦回憶：我曾恨她
喬布斯之子集資數億 相信罹癌非絕症

喬布斯之子集資數億 相信罹癌非絕症

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差