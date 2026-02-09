「玩命關頭」男星東尼嘉罹癌暴瘦 一度誤傳是愛滋

泰國武打巨星東尼嘉驚傳罹患膽囊癌。（路透）

泰國 武打巨星東尼嘉（Tony Jaa）以扎實的泰拳功底與高難度實打動作在國際影壇闖出名號，代表作包括「拳霸」系列、「冬蔭功」，以及在「玩命關頭7」中與已故男星保羅沃克交手的動作場面，深植影迷心中，多年來累積大批粉絲支持。然而，近年他身形明顯消瘦、氣色不佳，引發外界關注，甚至一度被誤傳涉及毒品或感染愛滋等不實傳言。

直到近日病況曝光，外界才得知，東尼嘉其實正默默與癌症 對抗，消息一出，讓不少影迷心疼不已。根據泰國媒體「Thairath」報導，現年50歲的東尼嘉於2024年6月因腹部劇烈疼痛就醫，經詳細檢查後確診罹患第三期膽囊癌，病況已接近第四期邊緣，情況不容樂觀。

醫師評估後隨即為他安排腫瘤 切除手術，並展開密集化療療程。雖然去年底相關指數一度趨於穩定，讓他短暫放下工作、選擇出家修行調養身心，但後續回診檢查卻發現病情再度出現波動，仍需持續接受治療。

近期東尼嘉在社群平台分享近況照，明顯消瘦的模樣再度引起網友討論，也讓各種揣測甚囂塵上。對此，親友與身邊人士出面澄清，強調體態變化完全是長期化療所致，與外界流傳的不良嗜好或其他疾病無關，呼籲停止不實揣測。相關人士也透露，東尼嘉目前積極配合醫療團隊治療，心態相當正向，並在體力允許下努力維持基本訓練與規律作息。