「Deep Cuts」選角引族裔爭議 女星阿齊翁宣布「不演了」

編譯俞仲慈／綜合報導
奧德薩·阿齊翁。（美聯社）
好萊塢新生代女星奧德薩阿齊翁(Odessa A'zion)因選角引發輿論爭議，宣布退出電影「Deep Cuts」拍攝。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，原定在同名小說改編的電影「Deep Cuts」飾演一角的阿齊翁因為族裔爭議，引發網民反彈，日前突然在個人Instagram帳號投下一顆震撼彈宣布：「各位，我和你們所有人站在一起，我不會出演這部電影，去他X的，我退出。」

由A24出品的「Deep Cuts」改編自女作家霍莉布里克利 (Holly Brickley)第一部同名小說，內容以探索音樂和個人為目標的愛情故事，由西恩德金(Sean Durkin)執導並邀請新生代女星阿齊翁飾演柔伊古鐵雷斯(Zoe Gutierrez)一角。

不過原著角色是一名墨西哥裔與猶太裔混血女子，偏偏阿齊翁毫無西語裔背景，在社群平台引發軒然大波，網友紛紛質疑A24為何邀請非西語裔女性扮演此角，而不選擇墨西哥裔演員演出。

奧德薩·阿齊翁。（美聯社）
阿齊翁則透露自己原本試鏡的是另一位女主角波西(Percy)，結果卻被安排演出柔伊：「我絕對不會搶走別人該演的角色，那個人應該演！而不是我。」據了解，其他兩位主角分別是飾演波西的卡莉史派妮(Cailee Spaeny)和飾演喬(Joe)的德魯史塔基(Drew Starkey)。

同時阿齊翁也在Instagram發文坦承：「我還沒讀過原著，但劇本的故事主要圍繞著波西和喬兩人，所以初讀劇本時，我關注的焦點自然也落在他們身上，我很榮幸能以不同角色參與其中，但現在我對柔伊有更多了解後，就無法繼續演出。」

根據報導，阿齊翁出生於加州沙加緬度(Sacramento)，在洛杉磯長大，由於父親是德國導演、母親也是女演員，因此童年曾赴麻州波士頓和德國生活，近來則憑藉與好萊塢男神提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)合作拍攝電影「橫衝直闖」(Marty Supreme)以及HBO劇集「我愛洛杉磯」(I Love LA)出色表現，在影壇嶄露頭角。

墨西哥 洛杉磯 德國

