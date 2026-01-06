非節食暴瘦 凱特貝琴薩：痛失雙親沒食欲

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
凱特貝琴薩瘦成皮包骨。（取材自Instagram）
凱特貝琴薩瘦成皮包骨。（取材自Instagram）

以「珍珠港」（Pearl Harbor）、「決戰異世界」（Underworld）系列走紅的好萊塢女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale），近日罕見在社群平台落淚發聲，正面回應外界對她外貌與體重驟減的惡意批評，坦言這一切並非所謂的「自律」或「刻意節食」，而是源自接連失去至親所帶來的巨大創傷與悲痛。

凱特貝琴薩在社群發布影片，一開口便哽咽表示：「2025年真的、真的非常艱難。」影片中她多次停下拭淚，透露自己在一年多前送走繼父後，今年又因癌症失去了母親，接連的喪親之痛讓她幾乎無法承受。她沉痛地說：「獨自目睹所愛之人承受痛苦與死亡，會讓人連『飢餓』都感覺不到。」並強調這並非厭食症或主動選擇挨餓，而是「身體彷彿整個停擺」，直言這是震驚與創傷所留下的後遺症。

凱特貝琴薩之前因暴瘦遭到大量網友惡評，她曾公開反擊，呼籲外界停止在不了解真相的情況下妄加指責。這次發布的影片，則是她首度完整揭露外貌爭議背後的私人悲劇。她透露，母親經超過兩年的第四期癌症抗爭後辭世。貝琴薩哀傷地表示，自己至今仍會在凌晨想傳訊息給母親，卻突然意識到再也等不到回覆。

凱特貝琴薩從小便經歷生離死別。她的親生父親、演員理查德貝琴薩，於1979年因先天性心臟疾病驟逝，年僅31歲，當時她才五歲。她曾在訪談中坦言，那是「年幼的自己難以承受的巨大失去」。

影片最後，貝琴薩語重心長地表示：「在目睹摯愛之人痛苦離世後，每個人的身體與心理反應都不一樣。」她呼籲外界以理解取代指責，也希望這番分享能讓更多人正視創傷對身心的深遠影響。

