破「分身說」? 甜茶新MV曝光 同框EsDeeKid

「甜茶」是否化身為英國地下饒舌歌手EsDeeKid？引發熱議。(美聯社資料照片)

近來歐美娛樂圈最耐人尋味的話題之一，莫過於好萊塢 當紅男星「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet）是否化身為英國地下饒舌歌手EsDeeKid？這位來自利物浦、長期以蒙面形象示人的新銳饒舌歌手，自出道以來刻意維持神秘距離，卻因外型輪廓、穿搭風格與甜茶高度相似，被網友層層比對、推上熱議。如今兩人合作影MV曝光，卻讓這「分身說」，更耐人尋味了。

分身傳聞延燒之際，恰好是正值甜茶為新片「橫衝直闖」（Marty Supreme）展開全球宣傳。面對「你是不是 EsDeeKid？」的提問，他始終未正面否認，留下曖昧回應，反而讓猜測持續發酵。加上他過去曾模仿純正英式口音，也被目擊出現在英國饒舌圈活動現場，巧合多到令人難以忽視。

饒舌新銳歌手EsDeeKid。(取材自Instagram)

就在外界霧裡看花之際，甜茶與 EsDeeKid突然丟出震撼彈，公開合作「4 Raws Remix」。MV中，甜茶未遮掩身分現身饒舌，歌詞直接點名新片、女友Kylie Jenner，甚至自嘲饒舌名號「Lil Timmy Tim」，彷彿刻意以幽默方式回應所有揣測。