史蒂芬史匹柏再拍外星題材 「揭祕日」透露宇宙還有其他生命

史蒂芬史匹柏全新科幻鉅作「揭祕日」預定明年6月12日北美上映；圖為今年4月26日，史蒂芬史匹柏在洛杉磯出席第50屆美國電影學會頒獎典禮。(美聯社)

金獎導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)新科幻作品「揭祕日」(Disclosure Day)，首支預告片近日曝光，畫面充滿詭譎，暗示一場前所未有的近距離接觸即將發生。北美預定明年6月12日上映。

「揭祕日」是史匹柏繼「第三類接觸」、「E.T. 外星人」、「世界大戰」之後，執導的第四部外星人題材影片，一開場就是震撼問題，「如果你發現我們並不孤單，如果有人向你展示、證明這一點，你會感到害怕嗎？」接著切換至愛蜜莉布朗(Emily Blunt)在電視上播報天氣，突然結巴，發出外星人聲音。喬許歐康納(Josh O'Connor)飾演的角色說，「人們有權知道真相」，並誓言一次性向全世界全面披露」。鏡頭轉至他站在疑似麥田怪圈的場景，氣氛緊張神祕。

劇情細節目前仍是高度機密，製片方僅表示為「全新原創事件電影」，標註「驚悚片」。柯林弗斯(Colin Firth)、科爾曼杜明戈(Colman Domingo)及伊芙休森(Eve Hewson)跨刀出演。這是史匹柏自2022年回憶錄電影「法貝爾曼」(The Fabelmans)後首部導演新作。

對史匹柏而言，「揭祕日」象徵重返大眾喜愛的暑期娛樂大片市場。他1975年以「大白鯊」(Jaws)開創暑假檔模式，後續相繼推出「E.T.外星人」、「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)等帶有科幻色彩電影；近年轉向如「間諜 橋」(Bridge of Spies)、「郵報：密戰」(The Post)等劇情片，2018年的「一級玩家」(Ready Player One)則證明他科幻功力不減。