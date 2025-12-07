「怪奇物語」東京宣傳 演員見台灣茄芷袋嗨喊「這很好用」
Netflix 全球超人氣影集「怪奇物語」（Stranger Things）最終第五季登場，官方日前於日本東京盛大舉辦亞太區唯一宣傳行程，「完全娛樂」成為本次宣傳行程中唯一來自台灣、於東京現場進行專訪的娛樂新聞媒體，與四位主演——芬恩·沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·施納普（Noah Schnapp），以及系列主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）進行對談。
「完全娛樂」此次特別準備最具代表性的「台灣味」作為訪談開場，將義美小泡芙等多款經典台灣零食，裝進被譽為「台灣 LV」的茄芷袋中，成功引起演員們的注意。當他們一看到繽紛的茄芷袋立刻充滿好奇，在得知這是台灣極具代表性的國民包款後，紛紛露出驚喜表情；隨後打開袋子，滿滿台灣零食一字排開，他們瞬間驚呼連連，芬恩及蓋頓開心到直喊：「You get us, man！（你太懂我們了！）」、「You have done it！（你成功擄獲我們了！）」，說完便一口接一口大嗑台灣零食。
其中蓋頓·馬塔拉佐在翻開茄芷袋看到「小瓜呆」，立刻喊道「This is calling my name（這根本寫我名字欸）」，笑說外型讓他想到一款巧克力捲心餅，正想尋求芬恩認同時，卻發現他已經吃到無法回覆。而背著茄芷袋的蓋頓更真心讚嘆：「我以後在紐約買菜，都要揹著這個袋子去超市！這很好用欸！」更被芬恩指定用茄芷袋演繹不同情境，場面逗趣。訪談接近尾聲時，演員們又再度忍不住翻起袋中的台灣零食，一邊確認「裡面還有什麼好吃的」，一邊再次發出驚呼聲，氣氛輕鬆又溫馨，也讓這袋來自台灣的零食留下獨特記憶。
