「怪奇物語」東京宣傳 演員見台灣茄芷袋嗨喊「這很好用」

演員芬恩沃夫哈德（左） 及蓋頓馬塔拉佐對台灣的茄芷袋相當好奇。（圖／三立提供）

Netflix 全球超人氣影集「怪奇物語」（Stranger Things）最終第五季登場，官方日前於日本 東京盛大舉辦亞太區唯一宣傳行程，「完全娛樂」成為本次宣傳行程中唯一來自台灣、於東京現場進行專訪的娛樂新聞媒體，與四位主演——芬恩·沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·施納普（Noah Schnapp），以及系列主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）進行對談。

「完全娛樂」此次特別準備最具代表性的「台灣味」作為訪談開場，將義美小泡芙等多款經典台灣零食，裝進被譽為「台灣 LV」的茄芷袋中，成功引起演員們的注意。當他們一看到繽紛的茄芷袋立刻充滿好奇，在得知這是台灣極具代表性的國民包款後，紛紛露出驚喜表情；隨後打開袋子，滿滿台灣零食一字排開，他們瞬間驚呼連連，芬恩及蓋頓開心到直喊：「You get us, man！（你太懂我們了！）」、「You have done it！（你成功擄獲我們了！）」，說完便一口接一口大嗑台灣零食。