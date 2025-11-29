布魯斯威利罹罕見失智症 家人決定在他逝後捐出大腦

70歲美國男星布魯斯威利2022年因罹患罕見的額顳葉失智症，退出影壇。（美聯社）

好萊塢動作巨星布魯斯威利 （Bruce Willis）確診罹患罕見的額顳葉失智症 （Frontotemporal dementia, FTD），他的家人近日透露，已決定在布魯斯威利逝世後捐出其大腦供科學研究，以期協助醫學界更深入了解此疾病。

布魯斯威利的妻子艾瑪（Emma Heming-Willis）表示，她已提前規畫了部分告別相關流程，以便真正的困難時刻來臨時，家人能專注在彼此的支持與陪伴上。

現年70歲的布魯斯威利三年前確診額顳葉失智症，病情使他失去許多溝通能力，日常生活也變得愈發艱難。目前他住在特別改造的住所中，接受全天候醫療照護。艾瑪也持續引導兩名年幼女兒梅布爾（Mabel）與伊芙琳（Evelyn）理解父親健康的變化，並為未來將共同面對的挑戰做心理準備。

艾瑪證實，家人已決定在布魯斯威利逝後將其大腦捐給科學研究。她表示：「這個決定在情感上非常艱難，但在科學上對理解額顳葉失智症而言是必要的。」

布魯斯威利的大女兒魯莫（Rumer Willis）也在Instagram 問答中談到父親的病況。她說，許多人詢問父親的狀態，但這個問題很難以一句話作答：「患有FTD的人情況都不會太好。但若以一位面對額顳葉失智症的患者來看，他還算是『可以』，你懂我的意思。」

她補充，簡單的回答已不再足以描述父親的狀態。隨後，她分享了另一段心聲：「我很感恩仍能去抱抱他。不管他是否還認得我，他能感受到我給他的愛，而我也能感受到他的回應。」