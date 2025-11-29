我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

「小鬼初戀」麥考利克金揭拍片舊事：群蜂上身好危險

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥考利克金曾演出電影「小鬼初戀」。（取材自IMDb）
麥考利克金曾演出電影「小鬼初戀」。（取材自IMDb）

以電影「小鬼當家」(Home Alone)童星起家的影星麥考利克金(Macaulay Culkin)最近受訪時，首次披露早年在好萊塢拍片的驚險過程，指劇組甚至罔顧其生命危險。

據福斯新聞網(Fox News)報導，麥考利克金日前接受播客節目「On Film… with Kevin McCarthy」專訪，提及拍攝「小鬼初戀」(My Girl)時，被成千上萬隻真蜜蜂圍攻以及跳入鱷魚出沒湖泊的經歷。

麥考利克金因「小鬼當家」一炮而紅時還不足10歲，1991年拍攝「小鬼初戀」時，他飾演被蜜蜂多次螫傷引發過敏反應而病逝的男孩塞內特(Thomas Jay Sennett)，坦言與蜜蜂打交道的拍片經歷讓他終生難忘：「這就是他們當時的做法，現在肯定不敢這麼幹。」

麥考利克金指出：「他們把一種聞起來像蜂后的東西塗在我的指尖上，這樣蜜蜂就會被我的手吸引過來，所以我對它們來說沒有威脅，他們真的放出成千上萬隻蜜蜂到我身上，想想都覺得不可思議。」並補充道：「那些可是貨真價實的蜜蜂啊，老兄，現在這種做法絕對行不通，我的天哪。」

麥考利克金透露當時被導演要求在臉前揮舞雙手，吸引蜜蜂聚集臉部，因為「鏡頭(拍攝效果)會更好」，並表示：「養蜂人給了我一些忠告，他說人類跑得比蜜蜂飛得還快，但我當時想，我才10歲，你覺得我能跑多快？」所幸這場戲拍了4次，麥考利克金一次都沒被蜜蜂蟄到。

至於另一場和女童星安娜克倫斯基(Anna Chlumsky)一起跳進湖裡的橋段，克金表示在拍片時發現片場出現爬蟲獵人，後來才知道他們專門抓毒蛇，以毒蛇當誘餌抓烏龜，然後再用烏龜做誘餌抓湖裡的鱷魚。

克金指出：「當時我就想，『我們是要跳進哪個湖裡？我的天，你們難道沒聽過游泳池之類的嗎？』」並無奈指出：「天哪，他們朝我扔蜜蜂，然後到處都是鱷魚，就像我說的，現在有些事根本行不通。」

好萊塢

上一則

演不了別硬演…陳曉當「大生意人」 網吐槽：像過家家

下一則

MAMA全體黑衣登場「支持香港」 朴寶劍領眾星默哀20秒

延伸閱讀

「動物方城市2」配音名單揭曉 巨石強森、紅髮艾德獻聲

「動物方城市2」配音名單揭曉 巨石強森、紅髮艾德獻聲
紐約生存手冊／冬天日照減少 小心情緒失調上身

紐約生存手冊／冬天日照減少 小心情緒失調上身
「蜜蜂多到門都進不去」 浙江民宅廚房挖出20斤蜂巢

「蜜蜂多到門都進不去」 浙江民宅廚房挖出20斤蜂巢
蜜蜂長惡魔角 澳洲發現本土新物種 命名與Netflix影集有關

蜜蜂長惡魔角 澳洲發現本土新物種 命名與Netflix影集有關

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗