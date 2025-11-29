「小鬼初戀」麥考利克金揭拍片舊事：群蜂上身好危險

麥考利克金曾演出電影「小鬼初戀」。（取材自IMDb）

以電影「小鬼當家」(Home Alone)童星起家的影星麥考利克金(Macaulay Culkin)最近受訪時，首次披露早年在好萊塢 拍片的驚險過程，指劇組甚至罔顧其生命危險。

據福斯新聞網(Fox News)報導，麥考利克金日前接受播客節目「On Film… with Kevin McCarthy」專訪，提及拍攝「小鬼初戀」(My Girl)時，被成千上萬隻真蜜蜂圍攻以及跳入鱷魚出沒湖泊的經歷。

麥考利克金因「小鬼當家」一炮而紅時還不足10歲，1991年拍攝「小鬼初戀」時，他飾演被蜜蜂多次螫傷引發過敏反應而病逝的男孩塞內特(Thomas Jay Sennett)，坦言與蜜蜂打交道的拍片經歷讓他終生難忘：「這就是他們當時的做法，現在肯定不敢這麼幹。」

麥考利克金指出：「他們把一種聞起來像蜂后的東西塗在我的指尖上，這樣蜜蜂就會被我的手吸引過來，所以我對它們來說沒有威脅，他們真的放出成千上萬隻蜜蜂到我身上，想想都覺得不可思議。」並補充道：「那些可是貨真價實的蜜蜂啊，老兄，現在這種做法絕對行不通，我的天哪。」

麥考利克金透露當時被導演要求在臉前揮舞雙手，吸引蜜蜂聚集臉部，因為「鏡頭(拍攝效果)會更好」，並表示：「養蜂人給了我一些忠告，他說人類跑得比蜜蜂飛得還快，但我當時想，我才10歲，你覺得我能跑多快？」所幸這場戲拍了4次，麥考利克金一次都沒被蜜蜂蟄到。

至於另一場和女童星安娜克倫斯基(Anna Chlumsky)一起跳進湖裡的橋段，克金表示在拍片時發現片場出現爬蟲獵人，後來才知道他們專門抓毒蛇，以毒蛇當誘餌抓烏龜，然後再用烏龜做誘餌抓湖裡的鱷魚。

克金指出：「當時我就想，『我們是要跳進哪個湖裡？我的天，你們難道沒聽過游泳池之類的嗎？』」並無奈指出：「天哪，他們朝我扔蜜蜂，然後到處都是鱷魚，就像我說的，現在有些事根本行不通。」