我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

真人版「航海王」第三季 草帽海賊團全回歸

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
真人版「航海王」宣布開拍第3季，原班「草帽海賊團」主角群全數回歸。（取材自Netflix YouTube）
真人版「航海王」宣布開拍第3季，原班「草帽海賊團」主角群全數回歸。（取材自Netflix YouTube）

Netflix真人版「航海王」宣布開拍第3季，原班「草帽海賊團」主角群全數回歸南非開普敦拍攝，包括伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）飾演魯夫、新田真劍佑飾索隆、艾蜜莉拉德（Emily Rudd）飾娜美、雅各・羅美洛（Jacob Romero）飾騙人布，以及塔茲史卡勒（Taz Skylar）飾香吉士。

本季也迎來多位新角色加入，包含查莉特拉強德蘭（Charithra Chandran）飾星期三小姐、米凱拉胡佛（Mikaela Hoover）為喬巴配音、喬曼格尼洛（Joe Manganiello）飾0號先生、蕾拉艾波娃（Lera Abova）飾天天星期天小姐，以及森德希拉瑪莫西（Sendhil Ramamurthy）飾寇布拉。

米凱拉胡佛、喬曼格尼洛與森德希拉瑪莫西也確認在第3季升格為主要卡司。本季已先公布的卡司還包括科爾・艾斯科拉（Cole Escola）飾馮克雷、索洛馬里達納（Xolo Maridueña）飾艾斯。更多角色陸續公布中。

Netflix 真人版「航海王」由伊納基・戈多伊、新田真劍佑、塔茲・史卡勒、艾蜜莉・拉德與雅各・羅美洛領銜主演，由集英社、Netflix 與 Tomorrow Studios 共同製作。「航海王」第3季將於2026年3月10日在 Netflix全球獨家上線。

Netflix 南非

上一則

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

下一則

梁朝偉甜擁劉嘉玲 36年前東京迪士尼約會照出土

延伸閱讀

「阿凡達」名導怒嗆Netflix 串流想綁架奧斯卡「微上映是騙局」

「阿凡達」名導怒嗆Netflix 串流想綁架奧斯卡「微上映是騙局」
真人版「航海王」宣布開拍第3季 草帽海賊團全部回歸

真人版「航海王」宣布開拍第3季 草帽海賊團全部回歸
娛樂／串流、院線龍頭破冰合作 「怪奇物語5」將登AMC銀幕

娛樂／串流、院線龍頭破冰合作 「怪奇物語5」將登AMC銀幕
MLB轉播權大風吹 Netflix等3大平台簽下3年合約

MLB轉播權大風吹 Netflix等3大平台簽下3年合約

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境