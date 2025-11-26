名導卡麥隆怒嗆Netflix 批「微上映」綁架奧斯卡

名導詹姆斯卡麥隆為阿凡達系列電影傾注畢生心血。（路透）

「阿凡達」名導詹姆斯卡麥隆再度語出驚人，他近日接受「The Town」主持人馬修別洛尼專訪時，罕見把矛頭直指Netflix 與執行長Ted Sarandos，批評串流平台以「極短期上映」換取奧斯卡 參賽資格的做法，根本不應被允許，更狠嗆：「如果奧斯卡不代表院線，那它對我來說毫無意義。」

卡麥隆談到Netflix 正與派拉蒙競購華納兄弟傳聞時態度鮮明，直言自己明顯支持派拉蒙，並提到Ted Sarandos曾說過「院線電影已死」的言論。他反諷Netflix若成功收購華納卻宣稱會維持院線發行，「那就是欺騙」。卡麥隆更不滿Netflix 經常讓電影在戲院以「微上映」(極短期上映)方式匆匆跑程序，只為符合奧斯卡資格，痛批這已讓獎項被扭曲。

卡麥隆強調，電影本質就是為戲院而生，他拍片多年始終相信大銀幕的力量，無論是「鐵達尼號」、「阿凡達」系列，還是「魔鬼終結者2」、「異形2」，皆是以戲院體驗為核心打造。他直言：「奧斯卡已經被挾持，而這非常可怕。」

他並提出具體解方，若Netflix想要角逐奧斯卡，就必須讓電影在2000家戲院進行整整一個月的院線上映，「只有這樣，他們才應該被允許參賽。」