網紅強摟亞莉安娜下場曝光 這舉動看不出悔意

亞莉安娜日前現身新加坡的「魔法壞女巫：第二部」首映會。（圖／UIP提供）

美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）日前在新加坡出席「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）首映會時，遭26歲澳洲網紅「睡衣男」強森溫（Johnson Wen）強行衝上前擁摟，引發騷動。事件經司法處理後，新加坡當局24日公布最新結果，強森溫已被驅逐出境，並禁止再次入境。

事件發生在13日的星光大道，亞莉安娜與辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）現身時，強森溫突然翻越圍欄衝上前，當場摟住亞莉安娜，令她受驚。辛西婭迅速上前將亞莉安娜帶離，保全也立即將強森溫制伏。隨後他因「公共滋擾」罪名遭判處9天監禁。

新加坡移民與關卡局24日宣布，強森溫已被遣返回國並列入黑名單，不得再入境。然而，他似乎毫不悔意，當天仍在社群平台上傳衝撞亞莉安娜的影片，並留言：「親愛的亞莉安娜格蘭德，謝謝妳讓我能和妳一起跳上紅毯。」

事實上，這並非強森溫首次亂入明星活動。他過去曾在凱蒂佩芮（Katy Perry）、威肯（The Weeknd）與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）等歌手的演唱會上突然衝上台，行徑極具爭議。