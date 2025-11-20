女神卡卡認了精神崩潰「取消巡演」 現階段最想當媽

女神卡卡近日透露想成為母親。(美聯社）

女神卡卡 （Lady Gaga ）近日在受訪時透露，自己曾走過一段精神狀態極度低落的日子，甚至一度逼近崩潰邊緣。同時她也提到與未婚夫麥可波蘭 斯基（Michael Polansky）的婚事進展，並直言現在非常期待成為一位母親。

卡卡回憶2017年拍攝電影「一個巨星的誕生」(A Star Is Born)期間，她因心理負擔沉重，為了緩解身體疼痛一度依賴止痛藥治療。而在尚未完全調整好身心，她便投入「Joanne」巡演的行程，這也讓她長時間承受高度壓力，最終身心俱疲，並於隔年2月宣布取消剩餘場次。

那段期間的心理狀態已經嚴重到需要前往精神病院接受精神科治療，她坦言自己當時徹底崩潰，直到現在依然感到很可怕，「曾有一段時間，我完全不知道自己還有沒有辦法康復。」經過長期療癒與調整，她形容自己如今已成為「一個健康完整的人」。

談到私人感情，卡卡表示未婚夫一路的支持讓她重新站穩腳步。兩人也正計畫盡快完成婚禮，而她本人則透露，現在最期盼的就是成為孩子的母親。

報導公開後，粉絲在社群平台上對她分享過去身心低潮的坦率表達反應熱烈，有網友表示對她走出困境與生活態度感到敬佩，也關注她未來婚姻與「當媽媽計畫」的動向。