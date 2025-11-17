阿湯哥第一座奧斯卡到手 出道40年獲終身成就 盼「別再摔斷骨」

湯姆克魯斯擁有巨星魅力，全球都擁有死忠粉絲。(美聯社)

好萊塢巨星「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）從影超過40年，16日迎來生涯首座奧斯卡金像榮譽，美國影藝學院 頒發象徵終身成就獎的「主席獎」（The Governors Awards），阿湯哥首次以得獎人身分站上典禮舞台，他感性表示：「拍電影不只是我的工作，而是我這個人。」言談中難掩激動。

影藝學院今年6月宣布主席獎得主包括湯姆克魯斯、編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）及美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas），並盛讚阿湯哥多年來對電影工業、特技團隊與戲院文化的重大貢獻。16日頒獎典禮由他合作新片的名導阿利安卓・崗札雷・伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）擔任頒獎人。

阿湯哥致詞時回顧自己從小迷戀電影，認為電影讓他走遍世界，也教會他理解與尊重不同文化。「在戲院裡，我們一起笑、一起哭、一起懷抱希望。電影讓我看見人類共通的情感。這就是它的力量，也是它對我而言如此重要的原因。」他並承諾會持續支持新生代與守護產業，還自嘲希望未來「不要再摔斷太多骨頭」。

典禮前一晚，黛比艾倫為自身與阿湯哥等人舉辦提前慶祝派對，身為同為得主的阿湯哥現身同樂，可見他隨著 Cameo〈Candy〉等經典歌曲開心熱舞，與現場眾人自拍、互動，心情大好。阿湯哥在典禮上也特別向艾倫致敬，稱她是影視圈的靈魂人物，更大讚「你是一位真正的 queen」。

此外，今年的Jean Hersholt人道精神獎由鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）獲得，但她因健康因素缺席，改以影片致意。