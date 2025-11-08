「麥可傑克森」傳記電影寫紀錄 預告片1天觀看次數破億

賈法傑克森在「麥可傑克森」飾演麥可傑克森。(圖／UIP提供)

已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）的傳記電影「麥可傑克森」（Michael）尚未上映，已在全球掀起熱潮。

電影「麥可傑克森」首支正式預告於周四發布，根據分析機構WaveMetrix統計，預告片在上線24小時內全球觀看次數達到1.162億次，創下音樂傳記電影史上最高紀錄。

電影「麥可傑克森」由麥可傑克森的侄子賈法（Jaafar Jackson）主演，從預告片畫面中可見，賈法重現了麥可傑克森多個經典舞步，包括「月球漫步」（Moonwalk），同時還可見「顫慄」（Thriller）音樂錄影帶的片段。

這是賈法的大銀幕處女作，他從12歲起便開始唱歌與跳舞，並在全球選角中脫穎而出。

導演安東·富夸（Antoine Fuqua）表示，賈法「與麥可之間有一種靈性的連結」，並稱他「天生具備重現麥可魅力與舞台能量的能力」。製片人葛拉漢金（Graham King）補充說，當他看到賈法的試鏡後，「立刻明白他是唯一能演這個角色的人」，並讚嘆他「自然地展現出麥可的靈魂與個性」。

電影「麥可傑克森」將於明年4月24日北美上映。