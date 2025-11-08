葛萊美獎入圍大贏家 肯卓克拉瑪提名9項、女神卡卡7項

第68屆葛萊美獎公布入圍名單，饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)獲得九項提名大放異彩。(美聯社)

第68屆葛萊美 獎(Grammy)7日公布95類獎項入圍名單，今年大放異彩的饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)獲得九項提名，還有女神卡卡(Lady Gaga )也不遑多讓，獲得獲得七項提名。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，葛萊美主辦單位「美國錄音學院」(Recording Academy)邀請多位藝人擔任嘉賓，公布葛萊美獎入圍名單，同時已故重金屬樂團「黑色安息日」(Black Sabbath)主唱奧茲歐斯朋(Ozzy Osbourne)家族也驚喜亮相，以表達對這位傳奇搖滾歌手的推崇。

在今年葛萊美頒獎典禮上大放異彩的饒舌歌手肯卓克拉瑪，入圍九項，是最大贏家；Lady Gaga拜最新專輯「狂亂」(Mayhem)大獲成功，獲得七項提名，由於樂壇兩大天后碧昂絲(Beyoncé)和泰勒絲(Taylor Swift)均未獲提名，預估Lady Gaga可望在葛萊美滿載而歸；另外壞痞兔(Bad Bunny)、莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)和黎恩湯瑪斯(Leon Thomas)也分別獲得六項提名。

值得一提的是，好萊塢新生代男星提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)憑藉主演傳記電影「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)男主角，首次入圍葛萊美「最佳視覺媒體合輯原聲帶」獎。

此外，曾23度入圍奧斯卡且三度獲獎的大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)則以「配樂大師：約翰威廉斯」(Music By John Williams)首次入圍「最佳音樂電影」獎，將以導演身分爭取葛萊美榮譽。

還有聯邦最高法院大法官 傑克森(Ketanji Brown Jackson)亦出現在提名名單，她以個人有聲書入圍「最佳有聲書」獎，成為首位入圍葛萊美的現任大法官，與她同場競爭的還有首次入圍的西藏精神領袖達賴喇嘛(Dalai Lama)。