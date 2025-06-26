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想離開地球…皮克斯「地球特派員」聚焦青少年孤寂內心

記者廖福生／即時報導
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艾立歐與外星生物登登（Glordon）一同在宇宙中冒險。(圖／迪士尼提供)
艾立歐與外星生物登登（Glordon）一同在宇宙中冒險。(圖／迪士尼提供)

皮克斯成立近40年，至今製作了28部動畫電影，滿足了無數粉絲對光怪陸離世界的各種想像，當然其中真摯動人的情感一直是首要傳達的核心，包括家族永遠不離不棄的「可可夜總會」、小女孩如何與她各種情緒共同成長的「腦筋急轉彎」系列，這次皮克斯將焦點移轉至更大的宇宙空間，藉由「地球特派員」(Elio)闡釋了青少年孤寂的心。

「地球特派員」也是皮克斯繼「瓦力」、「巴斯光年」後，再一次將故事背景聚焦於外太空世界，而電影中創造的「共宇宙」是個充滿刺激和想像力的世界，它集合了銀河系中最優秀、最聰明的群體，這裡有著各式各樣和各種顏色、不同交流方式的外星物種，包括一台增強版的漂浮Siri、一個可以吐出複製人的機器，還有一本通曉宇宙奧秘和生命意義的萬用手冊。

不過即使艾立歐身處讓人目不暇給的外太空，「地球特派員」仍是一部與孤獨和寂寞有關的電影，如同當今的地球，科技愈是發達、生活愈是便捷，人與人之間的距離更形遙遠，對歸屬感也更為渴望，「孤獨感」已成了當今的流行病。

該片導演瑪德蓮夏拉菲安表示：「孤獨這個主題在整個製作團隊裡都感同身受，我們開始與兒童心理學家討論，也探索了孤獨的蔓延。」導演石之予則說：「我們所有的電影都從自身出發，講述了我們自己感受的經驗，尤其工作人員也注意到，他們的孩子正經歷後疫情時代的孤寂感，並且難以和其他孩子建立關係。」

對此，電影也提出了獨到的解決方式，石之予表示，真正讓人們不再感到孤獨的，是承認自己在掙扎，「這有點像艾立歐和他的外星朋友正在探索的友情，他們彼此之間都展現了脆弱的情感，就在那一刻，他們走出了寂寞，也鞏固了友誼！」

電影「地球特派員」劇情敘述與姑姑相依為命的艾立歐對外星生活感到狂熱，並對一般交友也提不起興趣，他整天待在沙灘上乞求外星人綁架他，而他的心願終於成真，外星人將他帶進了「共宇宙」，艾立歐在這裡遇上了千年一遇的朋友，只是這段跨越物種的友誼，是否能讓他在整個宇宙中更有自信？又是否能讓他了解，他在地球上收穫的真實卻不完美的愛？「地球特派員」(Elio)全美現正上映中。

「地球特派員」是一部與孤獨和寂寞有關的電影。(圖／迪士尼提供)
「地球特派員」是一部與孤獨和寂寞有關的電影。(圖／迪士尼提供)

太空 疫情 Siri

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