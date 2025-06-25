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暌違31年… 小布倫敦宣傳新片 與阿湯哥世紀同框

記者廖福生／綜合報導
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湯姆克魯斯(右)、布萊德彼特於「F1電影」倫敦首映會上世紀同框。（路透）
湯姆克魯斯(右)、布萊德彼特於「F1電影」倫敦首映會上世紀同框。（路透）

布萊德彼特（Brad Pitt）主演的賽車新作「F1電影」（F1 The Movie）於英國倫敦舉辦首映，沒想到近期在宣傳電影「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）的湯姆克魯斯（Tom Cruise）竟驚喜現身，破除「王不見王」的傳聞，兩人暌違31年完成歷史性同台畫面，讓全場沸騰。

布萊德彼特與湯姆克魯斯曾在1994年合作電影「夜訪吸血鬼」，從此至今兩人並未再合作。不過湯姆克魯斯日前曾公開自己與導演喬瑟夫柯金斯基（Joseph Kosinski）、製片傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheimer ）都曾多次合作，因此非常期待「F1電影」。

湯姆克魯斯(左)、布萊德彼特於「F1電影」倫敦首映會上世紀同框。（路透）
湯姆克魯斯(左)、布萊德彼特於「F1電影」倫敦首映會上世紀同框。（路透）

其實此次「F1電影」的導演約瑟夫柯金斯基，曾在2022年與湯姆克魯斯合作「捍衛戰士：獨行俠」，他日前被問起若「F1電影」找來湯姆克魯斯主演會如何時，約瑟夫柯金斯基指出，布萊德彼特與湯姆克魯斯兩人都很有開車天份，但湯姆克魯斯總是會將事情推向極限，「湯姆可能會嚇到我們」。

而布萊德彼特在宣傳時，得知湯姆克魯斯狂推「F1電影」，也開心回應說：「他是個好人，很窩心，我們在90年代的時候也會一起玩卡丁車，但我必須說，他開得比我快，完全贏過我。」

不過，被問起未來是否有機會與湯姆克魯斯再續前緣時，布萊德彼特笑說自己很樂意再度合作，但需要達成1條件：「我可不想像他一樣掛在飛機上，等他回來拍一些在地上取景的電影時再說吧！」兩人此次驚喜於倫敦首映會上同框，也算是另類的在「地上」合體成功。

湯姆克魯斯 F1 布萊德彼特

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