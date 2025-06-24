布萊德彼特罕見自揭瘡疤 離婚後加入匿名戒酒會

布萊德彼特（圖）自爆與前妻安潔莉娜裘莉離婚後，參加匿名戒酒會。（路透）

好萊塢 影星布萊德彼特 (Brad Pitt)日前接受播客節目專訪，自爆與前妻安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)離婚後，為了重新開始參加匿名戒酒會，歷經一年多的努力，終於擺脫酗酒惡習。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，本月23日播出的播客節目「與扶手椅專家戴克斯謝帕德同在」(Armchair Expert with Dax Shepard)專訪布萊德彼特。

這位好萊塢A咖影星向主持人謝帕德(Dax Shepard)公開自己首次參加匿名戒酒會(Alcoholics Anonymous，AA)的情況，並直言：「我當時幾乎仰面跪地，我非常真誠、非常開放，我接納任何人向我提出的任何建議。」並強調：「那是一段特別艱難的時期，我需要重新開始，我需要在某些方面徹底清醒。」

聽到這位好萊塢巨星如此坦率的自白，讓同樣參加匿名戒酒會的謝帕德也感同身受表示：「你不會因為一切順風順水而去參加匿名戒酒會的。」

隨即布萊德彼特也回應道：「不，這通常不是(戒酒)入門。」接著謝帕德補充道：「這並非是贏家俱樂部，你得先經歷心火燎原才會說『好吧，我要去跟幾個哥們兒攪和、聊聊心事』。」

布萊德彼特自爆與前妻安潔莉娜裘莉（圖）離婚後，參加匿名戒酒會。（歐新社資料照片）

其實早在2019年，布萊德彼特接受紐約時報(New York Times)專訪時，即透露2016年與前妻安潔莉娜裘莉分手後，就下定決心戒酒，當時他坦承：「我已經把所有事情都搞爛了，所以取消自己喝酒的權利。」

近日將上映的新片「F1電影」(F1: The Movie)飾演賽車手的布萊德彼特，也自認自己有時「很固執」，不過仍強調：「只要我犯了錯，我很擅長負起責任、坦白犯錯。」並補充道：「現在我要思考的是，我還能做什麼以及如何糾正自己，確保不再犯錯。」

最後布萊德彼特透露自己從戒酒會其他成員坦然面對自我的經驗獲益良多，他說：「讓自己變得更好並站起來，對我而言就是一件非常有意義的事，也是我最期盼的事。」