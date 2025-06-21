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華裔混血女星爆乳癌切雙乳 分享抗癌經歷救了記者

編譯陳韻涵／綜合報導
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擁有越南和華人血統的44歲女星奧莉薇亞穆恩(Olivia Munn)，去年被診斷出罹患乳癌。(美聯社資料照片)
擁有越南和華人血統的44歲女星奧莉薇亞穆恩(Olivia Munn)，去年被診斷出罹患乳癌。(美聯社資料照片)

CBS「內幕版」(Inside Edition)記者艾莉森霍爾(Alison Hall)表示，好萊塢華裔混血女星奧利薇亞穆恩(Olivia Munn)公開分享罹患乳癌並切除雙乳的經歷，呼籲粉絲盡早做風險評估，讓她及時發現病灶並接受治療。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，穆恩公開宣導乳癌篩檢，霍爾接受「乳癌風險評估分數」(Breast Cancer Risk Assessment Score)和磁振造影(MRI)檢測，確認罹患零期乳癌。

霍爾說：「我沒想到這個故事真的救了我一命，穆恩分享自身故事，讓我得以及早檢測出癌症。」

奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公開自己接受乳房切除手術後的照片，並敦促...
奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公開自己接受乳房切除手術後的照片，並敦促粉絲進行風險評估，及早發現、及早治療。(取自Olivia Munn Instagram)

霍爾與穆恩14日在格林威治村(Greenwich Village)的里昂餐廳(Leon's)首次見面，拍攝她們的奇遇，完整內容18日已在「內幕版」播出。

霍爾說，穆恩近幾個月來持續私下聯繫霍爾，甚至在霍爾手術後，郵寄復健護理用品給她。

霍爾說：「我們先前素未謀面，所以我們都很想見面並記錄這段特別的際遇，分享給更多人知道。」

霍爾今年1月接受雙乳切除手術，5月接受乳房重建手術。

霍爾表示，這麼早發現零期癌症讓她不用接受化療和放射性治療，而這些治療是她的母親20年前對抗2B期乳癌做過的療程。

台灣長庚醫院資訊指出，2B期乳癌是指腫瘤大於5公分(1.97吋)，或是腫瘤大於2公分(約0.78吋)但小於5公分，且已出現腋下淋巴活動性轉移。

霍爾表示，「對我而言，能夠早期發現癌症，接受治療並採取預防措施，往後每年的定期篩檢都能讓我感到安心，這就像是一種恩賜」。

霍爾事先收集其他七名女性的來信，她們一致感謝穆恩的坦誠分享，鼓勵她們接受風險評估，且相信全世界另有數百名女性同樣受到鼓舞。

霍爾坦言癌細胞可能持續存活，說道「身為一名癌症倖存者，我逐漸明白，永遠不會真的結束，總是提心吊膽，每年至少就醫一次，檢查確保沒事」。

但她表示，「我現在感覺良好，且自豪已經度過最艱困的時期」。

乳癌 癌症 腫瘤

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