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肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

肯爺被爆送精神病院「度假」 每周砸17萬攜裸妻同住

記者陳穎／綜合報導
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肯伊威斯特（左）與現任老婆比安卡惹出很多爭議。（路透資料照片）
肯伊威斯特（左）與現任老婆比安卡惹出很多爭議。（路透資料照片）

「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)爭議不斷，日前才改名為Ye，根據外媒「RadarOnline.com」報導，他精神狀況不佳，為了挽回聲譽與婚姻，近日悄悄入住西班牙離島的一家豪華精神、心理治療中心，與「衣不蔽體」的裸妻比安卡(Bianca Censori)共同展開為期數周的療養之旅，該中心每周要價17萬。

消息人士透露，現年48歲的肯爺與30歲的比安卡秘密前往地中海度假勝地馬約卡島(Mallorca)，入住當地知名的「The Balance Rehab Clinic」心理療養院，該中心主打豪華住宿與身心療癒，專門接待名人與高資產人士。

此次進行療養的時機，被外界質疑與肯爺近期一連串發表帶有種族歧視與冒犯性言論有關，甚至傳出比安卡有意與他離婚或強制送醫的傳聞。據報導，肯爺的一名律師表示，有醫師認為讓他留在該設施是「對健康最有利的選擇」，但也有知情人士直言：「他正在流失金錢與信譽，必須向粉絲與少數仍願意合作的企業證明，他當時真的是狀況失控。」

這位消息人士進一步指出：「他需要一個藉口來解釋那些令人震驚的言論，這場『進療養院』的戲碼，簡直就是量身打造的解套方式。」目前肯爺與妻子尚未針對此事公開回應。

據悉，「肯爺」前妻金卡戴珊(Kim Kardashian)曾公開談論他的精神狀況，稱「肯爺」患有躁鬱症。她說，「可能你們許多人都知道，他有躁鬱症。任何有這個病或是所愛人當中患此病的人，都知道這個病情有多複雜和痛苦。」

金卡戴珊還爆料，自己丈夫是一個複雜的人，「有時他的言行未必一致。」她的言論一度引發關注。

療養院 種族歧視

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