美AV男優確診愛滋 洛杉磯陷染病恐慌她嘆：無套缺點
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台灣知名成人片女星吳夢夢，19日於Threads發文，透露美國一名男性AV演員近日確診感染HIV，事件震撼洛杉磯成人影視圈，當地片廠已緊急全面停工，預計至少停擺14天，下週才有望恢復拍攝進度。她感嘆：「無套還是有無套的缺點在。」
吳夢夢指出，美國對AV從業人員的健康監控相當嚴格，因此這起事件能迅速被偵測與控制，避免疫情擴大。她也補充說明，歐美拍片不常使用保險套的原因，正是仰賴定期健康檢查制度做為防線。
根據她的分享，歐美從業人員必須每14天進行一次全面性病檢查，才能持續接戲，無論期間是否有性行為都不能免除。檢查內容包括HIV、梅毒、淋病、菜花等常見性病，費用約200至250美元，若希望加快出報告速度，價格會再提高。
相較之下，台灣的成人影業檢查制度則顯得寬鬆許多。吳夢夢表示，多數台灣男優每1至3個月才檢查一次，檢測項目與國際相仿，但頻率與制度規格落差不小。她進一步指出，有些歐洲地區甚至採用「每7天檢查一次」的高頻率制度，部分國家還推行推薦制度，只要推薦他人定期檢測，就能享有優惠檢查費，足見對健康把關的重視。
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