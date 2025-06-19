史匹柏神作「大白鲨」懸疑驚悚50年 衝擊深遠

「大白鯊」在美國影史都留下不可磨滅的紀錄。。（取材自IMDb）

電影「大白鯊」(Jaws)上映50年，而這部電影在我們身上留下的咬痕，至今仍影響深遠。

1975年的「大白鯊」是導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)他執導的第二部長片，而這部電影在我們的文化與好萊塢 所留下的印象與影響，深刻到讓每次走入電影院 甚至是步上海灘的體驗，在這部電影上映之後，發生了翻天覆地的變化。

半個世紀前，伴隨著環球影業(Universal Pictures)在首映周末的宣傳攻勢，加上在當時仍相當新穎的全國性上映手法中問世的「大白鯊」，是少數能與所處的時代和環境完美契合的電影。「大白鯊」並非是第一部想要一口吃下所有觀眾的電影，但卻是成功定義「暑期電影」(summer movie)風格的第一部電影。

史蒂芬史匹柏執導的「大白鯊」是沙魚電影的開山之作。（取材自IMDb）

「大白鯊」在1975年6月20日，於全美409家電影院上映，790萬元的首日票房表現，創下當時新紀錄，也為日後所謂的「好萊塢大片時代」(blockbuster era)揭開序幕，成了日後所有試圖要在暑期檔大賣的動作片、超級英雄片和恐龍 片等電影仿效的典範；因為在「大白鯊」上映之前，暑期檔是影院的淡季。

史匹柏這部「大白鯊」可說本身就是一部傑作；電影製片人勞勃辛密克斯(Robert Zemeckis)在即將上映的紀錄片「Jaws @ 50: The Definitive Inside Story」中指出：「它為電影語言增添了新的活力。」；該紀錄片將於7月10日在國家地理頻道(National Geographic)首播。

這部由史匹柏參與製作的紀錄片只是慶祝該電影50周年的一小部分；當年「大白鯊」拍攝的瑪莎葡萄園島(Martha’s Vineyard)也正在舉辦各種慶祝活動，從音樂會到「大白鯊」主題狗狗裝扮活動，應有盡有；「大白鯊」也將會在Peacock平台上播放到7月14日，同時以將在20日於美國國家廣播公司(NBC)的黃金時段播出，並有導演史匹柏本人親自為電影錄製的片頭。