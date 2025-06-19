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歌手凱利性侵入獄 服藥過量送醫 律師控獄方謀殺

編譯陳韻涵／綜合報導
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獄中服刑的藍調歌手凱利服藥過量送醫。(路透資料照片)
獄中服刑的藍調歌手凱利服藥過量送醫。(路透資料照片)

節奏藍調(R&B)歌手凱利(R. Kelly)的律師布林德利(Beau Brindley)日前透過書面文件，指控監獄人員給予正在服刑的凱利過量抗焦慮與安眠藥物，導致凱利送醫、住院治療，律師並對獄方提出意圖殺人的指控。

「今日美國報」(USA Today，紙本媒體)報導，以「Ignition」一曲成名的藍調歌手凱利涉嫌長期性侵多名少女粉絲，被控性販賣、敲詐勒索等罪名成立，2022年被聯邦法院判刑30年並裁罰10萬元，目前在北卡羅來納州的布特納(Butner)的聯邦監矯治所服刑。

法律團隊表示，現年58歲的勞勃特凱利(Robert Sylvester Kelly，本名)在單獨監禁期間，矯治官員給他過量的抗焦慮與安眠藥物，導致凱利隔天送往北卡羅來納州杜倫(Durham)的杜克大學(Duke University)附設醫院，住院接受治療。

律師提出的動議寫道，醫生建議凱利留院兩周接受血栓手術；負責押解凱利的警員聯繫聯邦矯治所官員，「不出一小時，持槍警員衝進病房，強行帶走凱利」，並把他送回單獨牢房。

律師團表示，凱利被迫服下服藥過量之前，曾於10日遭強行單獨監禁；在那之前不久，他的律師團隊提交緊急動議，要求當局釋放凱利。

律師團隊在該動議中主張，三名監獄管理員涉嫌策畫一起陰謀，意圖讓另一名受刑人殺害凱利。

律師團提出的文件顯示，凱利清晨睡醒時感覺「暈眩」，「他看到許多黑點，試圖起身卻摔倒在地，勉強爬到牢房門口，失去意識」。

監獄醫務官束手無策，獄方叫救護車送凱利去杜克大學醫院治療，住院兩天；但凱利的團隊直到幾天後才與他取得聯繫，因為之前的通話遭「無故」取消。

布林德利重申律師團隊主張觀點的嚴重性，稱獄方意圖在凱利揭發案情之前，置他於死地；布林德利已向川普總統請願赦免凱利，並強調「形式正義的必要性」，指川普是唯一能救凱利的人。

北卡羅來納州 川普

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