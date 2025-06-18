觀影說劇╱「越越獄試」搶銀行 竟是為了吃牢飯

男星馬里奧卡薩斯在本片中飾演渴望被監禁的男主角N。（圖／原創娛樂提供）

由奧斯卡 名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）監製、「活埋」（Buried）導演羅德里戈科爾特斯（Rodrigo Cortés ）執導新作「越越獄試」（Escape），改編自作家安立奎魯比奧的同名小說，故事設定極具顛覆性，描述男主角N因無法承受生活與選擇帶來的壓力，決定搶銀行只為進監獄，以「自囚」對抗人生。

導演科爾特斯曾以「活埋」引爆全球話題，片中「死侍」男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）全程困在棺材中，僅憑一個場景與一位演員撐起90分鐘緊張敘事，打造出密閉空間驚悚經典。本次他反其道而行。讓男主角嘗試各種犯罪主動求囚，與當年「活埋」的求生掙扎形成強烈對比。

導演科爾特斯表示：「我們對自由的態度，好像它只是個可以拿來操作的工具。我不確定我們是否真的想要自由，還是想逃避那些我們不喜歡的事情和責任。」導演自小就是史柯西斯的影迷，兩人因「為愛找一個房間」結緣，他將該片劇本寄出時並未抱太大期待，沒想到卻換來史柯西斯的青睞。

科爾特斯回憶道：「我們在Zoom上談剪接談了好幾小時，那一刻對我來說就像得了奧斯卡。」甚至幾周後還接到對方辦公室「催劇本」的電話，夢想成真，可以說是「追星成功的最佳典範」。

男主角馬里奧卡薩斯（ Mario Casas）憑電影「佈局」（The Invisible Guest）走紅國際，此次為詮釋主角N的頹廢厭世，短時間內暴瘦10公斤（約22.046磅），蓄鬍、蓄髮，全力投入角色。他坦言：「這次的演出幾乎沒有喘息空間，必須全神貫注。」