草莓內褲外露 最強老爸連恩尼遜搞笑：有點緊張

連恩尼遜在「脫線神探」秀出草莓內褲超搞笑。（圖╱UIP提供）

「最強老爸」連恩尼遜（ Liam Neeson）要搞笑了。他主演的全新動作喜劇「脫線神探」（The Naked Gun）預計於8月上映，這回他徹底顛覆過去鐵漢形象，在片中變身為風趣警探，甚至在預告中驚喜現身穿著草莓內褲，笑果十足，讓影迷眼睛一亮。

這部電影重啟自90年代經典搞笑系列，如「搞笑龍虎榜」、「站在子彈上的男人」和「脫線總動員」，由連恩尼遜接棒演出主角。他在接受外媒訪問時坦言，這次挑戰讓他既興奮又緊張：「能演這角色我很榮幸，但也有點緊張，因為我之前只有演過一些短小的喜劇節目，而這次是一整部電影。」

除了連恩的大反差演出，90年代性感女神潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）在也驚喜加盟，與他共譜喜劇愛情線。她早前受訪時就大讚連恩：「他真的超搞笑的。」連恩則對潘蜜拉也是滿滿讚美：「說真的，我愛上她了。她超好合作，完全沒有大明星的架子，非常有趣又自然，她在這部電影裡一定會很出彩。」

電影預告中也藏有不少彩蛋，向原作致敬，包括老照片、經典冷面笑哏等，既喚起老影迷的回憶殺，也讓新世代觀眾有全新喜劇享受，令人期待。