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「摩登家庭」童星18歲了 公開自己是雙性戀

記者陳穎╱綜合報導
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奧布蕾4歲開始演出「摩登家庭」，如今她已經18歲並公開自己是雙性戀。（取材自Instagram）
奧布蕾4歲開始演出「摩登家庭」，如今她已經18歲並公開自己是雙性戀。（取材自Instagram）

美國熱門情境喜劇「摩登家庭」（Modern Family）曾風靡全球，其中由童星奧布蕾·安德森-艾蒙斯(Aubrey Anderson-Emmons)飾演的「莉莉」因一句「我不是越南人，我是Gay。」引起話題。如今已經年滿18歲的奧布蕾，公開自己是雙性戀，獲得粉絲熱情支持。

奧布蕾日前在社群分享一段對嘴影片，模仿自己在「摩登家庭」中飾演的莉莉，重現那幕家人帶她去越南餐廳，她堅定反駁「不，我不是！我是Gay。」的經典場景。影片中她還打上文字說：「大家一直說我是Gay，但我其實是雙性戀。」貼文配文寫道：「祝大家驕傲月快樂，晚安～」並加上多個LGBTQ+標籤。

奧布蕾自4歲起參與「摩登家庭」，飾演同志伴侶收養的越南裔女孩。該劇不僅塑造代表性角色，米契與卡梅隆這對同志情侶也成為美劇經典，並兩度獲得GLAAD媒體獎肯定。

不過，奧布蕾自從2020年離開「摩登家庭」後，一度暫停演藝事業。她坦言，童星光環雖然美好，但也讓她難以適應演藝工作的停滯。近日，她已開始創作音樂，並發布首支單曲。

奧布蕾4歲開始演出「摩登家庭」，如今她已經18歲並大方。公開自己是雙性戀（取材自...
奧布蕾4歲開始演出「摩登家庭」，如今她已經18歲並大方。公開自己是雙性戀（取材自Instagram）

越南 同志 美劇

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