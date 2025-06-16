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「實習醫生」男星罹漸凍人症 親吐嚴重症狀：右手臂已廢

記者陳穎／即時報導
艾瑞克丹恩因演出「實習醫生」的整形外科醫生走紅。(美聯社)
艾瑞克丹恩因演出「實習醫生」的整形外科醫生走紅。(美聯社)

好萊塢男星艾瑞克丹恩（Eric Dane），憑藉長壽電視劇「實習醫生」走紅，今年4月驚爆罹患「漸凍人症」，他首度在節目中受訪坦發病過程，他在「早安美國」說：「我開始感覺右手有些無力，當時我並沒有太在意。我以為可能是我玩手機太久、發太多訊息，因此手太疲勞了。」

艾瑞克說：「但幾周後，我發現情況變得更糟了，於是我去看了一位手部專家，他把我轉診給了另一位手部專家，接著我又被一直轉給不同的醫生，每一位醫生都認為這症狀這遠遠超出他們的能力範圍。」

經過長達9個月的轉診、治療，他最後被確診罹患「漸凍人」（ALS），他說：「我永遠不會忘記那3個字母。我一醒來，它就出現在我身上了，這不是夢，是一場惡夢。」他現在距離確診已經一年半，目前右手臂喪失功能，他很擔心症狀會開始蔓延到其他部位。 

艾瑞克說：「我還有一隻手臂能用，但右側完全沒有知覺」他表示，左側的功能正在慢慢惡化，它正在消失，可能再過幾個月左手就沒用了。他說：「我現在還可以行走，但我真的很擔心我的腿，可能很快我就無法再行走。」

艾瑞克和美國女星蕾貝卡蓋哈特（Rebecca Gayheart）育有2子，並在2018年2月申請離婚，結束長達14年的婚姻。不過艾瑞克和前妻已於今年3月恢復婚姻關係。艾瑞克感動地表示，因自己罹患漸凍人症，前妻願意繼續陪伴在他的身邊，再度成為老婆陪他度過人生的下一篇章。

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