抗癌7年 MTV 主持人阿南達劉易斯過世 享年52歲

MTV頻道影片介紹主持人阿南達劉易斯與乳癌搏鬥七年後去世，享年52歲。（取材自Instagram）

MTV頻道影片介紹主持人(Visual Jockey，簡稱VJ)阿南達劉易斯(Ananda Lewis)與乳癌搏鬥七年後，日前撒手人寰，享年52歲。

劉易斯的妹妹拉克希米‧艾默里(Lakshmi Emory)透過臉書(Facebook)，宣布姐姐阿南達劉易斯11日上午11時35分在洛杉磯家中逝世，臨終前接受安寧關懷照護。

艾默里發布阿南達的黑白肖像，寫道「她自由了，回歸主懷。神阿，願她的靈魂安息」，文末附上祈禱的表情符號。

拉克希米告訴娛樂新聞網站TMZ，姐姐逝世當天，劉易斯與丈夫哈利 史密斯(Harry Smith)的14歲獨生子蘭斯頓(Langston)剛好國中畢業；54歲的哈利是56歲奧斯卡影帝威爾史密斯 (Will Smith)的弟弟。

拉克希米表示，劉易斯的追悼會將在「數周內」舉行，劉易斯生前採訪過的名人已表示有興趣出席致辭。

每日郵報(Daily Mail)報導，劉易斯2020年10月透過社群媒體Instagram宣布，「過去兩年持續與乳腺癌搏鬥」，當時病症已經發展至第三期。

劉易斯當時坦承，她害怕輻射，因此沒有定期接受乳房X光檢查。

2024年10月，劉易斯決定不接受雙乳切除手術，而癌症 已進展至第四期。

劉易斯是MTV電視台1990年代後期的固定嘉賓，她曾主持「互動全方位」(Total Request Live)、「Hot Zone」和「Spring Break」等熱門節目。

2001年，劉易斯開了自己的日間脫口秀電視節目「阿南達劉易斯秀」(The Ananda Lewis Show)，但只播出一季。

在劉易斯的職涯當中，她兩度榮獲「全國有色人種促進協會形象獎」(NAACP Image Awards)，並被「紐約時報」評為「嘻哈世代的當紅潮女(It Girl)」。