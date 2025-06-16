我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

抗癌7年 MTV 主持人阿南達劉易斯過世 享年52歲

編譯陳韻涵／綜合報導
MTV頻道影片介紹主持人阿南達劉易斯與乳癌搏鬥七年後去世，享年52歲。（取材自Instagram）
MTV頻道影片介紹主持人阿南達劉易斯與乳癌搏鬥七年後去世，享年52歲。（取材自Instagram）

MTV頻道影片介紹主持人(Visual Jockey，簡稱VJ)阿南達劉易斯(Ananda Lewis)與乳癌搏鬥七年後，日前撒手人寰，享年52歲。 

劉易斯的妹妹拉克希米‧艾默里(Lakshmi Emory)透過臉書(Facebook)，宣布姐姐阿南達劉易斯11日上午11時35分在洛杉磯家中逝世，臨終前接受安寧關懷照護。

艾默里發布阿南達的黑白肖像，寫道「她自由了，回歸主懷。神阿，願她的靈魂安息」，文末附上祈禱的表情符號。

拉克希米告訴娛樂新聞網站TMZ，姐姐逝世當天，劉易斯與丈夫哈利史密斯(Harry Smith)的14歲獨生子蘭斯頓(Langston)剛好國中畢業；54歲的哈利是56歲奧斯卡影帝威爾史密斯(Will Smith)的弟弟。

拉克希米表示，劉易斯的追悼會將在「數周內」舉行，劉易斯生前採訪過的名人已表示有興趣出席致辭。

每日郵報(Daily Mail)報導，劉易斯2020年10月透過社群媒體Instagram宣布，「過去兩年持續與乳腺癌搏鬥」，當時病症已經發展至第三期。

劉易斯當時坦承，她害怕輻射，因此沒有定期接受乳房X光檢查。

2024年10月，劉易斯決定不接受雙乳切除手術，而癌症已進展至第四期。

劉易斯是MTV電視台1990年代後期的固定嘉賓，她曾主持「互動全方位」(Total Request Live)、「Hot Zone」和「Spring Break」等熱門節目。

2001年，劉易斯開了自己的日間脫口秀電視節目「阿南達劉易斯秀」(The Ananda Lewis Show)，但只播出一季。

在劉易斯的職涯當中，她兩度榮獲「全國有色人種促進協會形象獎」(NAACP Image Awards)，並被「紐約時報」評為「嘻哈世代的當紅潮女(It Girl)」。

哈利 威爾史密斯 癌症

上一則

被反派角色嚇到…李現曾拒演「醬園弄」 為「她」改變心意

下一則

黃曉明不認識新人演員辛雲來 陳都靈一句話神救援

延伸閱讀

加蓋ADU巧避州法 灣區這城市維持全美最高房價

加蓋ADU巧避州法 灣區這城市維持全美最高房價
芝女警追兇途中遭槍殺 警局：同僚誤殺

芝女警追兇途中遭槍殺 警局：同僚誤殺
芝加哥女警追兇中槍殉職 竟是同僚武器走火誤殺

芝加哥女警追兇中槍殉職 竟是同僚武器走火誤殺
抗癌成功合體「少女隊」復出？徐若瑄怕沒人理

抗癌成功合體「少女隊」復出？徐若瑄怕沒人理

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行