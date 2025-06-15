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92歲鄉村歌手威利尼爾遜接連開唱 高喊「還沒活夠」

編譯潘勛／綜合報導
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92歲高齡的威利尼爾遜沒打算退休，仍將繼續開唱。（路透資料照片）
92歲高齡的威利尼爾遜沒打算退休，仍將繼續開唱。（路透資料照片）

叛道鄉村歌手威利尼爾遜(Willie Nelson)兩年前在好萊塢露天劇場(Hollywood Bowl)辦90歲慶生派對，大家還以為他要退休了；只是兩年後的今天他仍賣力演唱，一如既往；本月20日他將到密西根克拉克斯頓(Clarkston)續辦叛道音樂會，他表示自己還沒活夠，沒打算退休。

美聯社報導，威利尼爾遜最愛與朋友做音樂過日子，即便他很多好友都已仙逝。20日音樂會他將再度與鮑伯狄倫(Bob Dylan)偕行。有人問他，要不要像狄倫去年一樣，拍部專題描寫人生，尼爾遜表示，有聽人談過，「可我還沒活夠呢」。

最近威利尼爾遜由夏威夷歐胡島(Oahu)自家受訪時表示，鮑伯狄倫是好友，而他樂於讓狄倫擔綱。

威利尼爾遜今年行程排得很滿，20日叛道音樂會只是一站，接下來9月他要辦農場援助音樂會(Farm Aid)40周年音樂會。今年春天，尼爾遜已發行第77張音樂專輯。另外他還推出「威利療法」(Willie’s Remedy)這種新的四氫大麻酚劑，到自己大麻產品的廣闊天地。

威利尼爾遜愛唱他朋友寫的歌，其程度跟他自己寫的一樣。1979年他發行專輯，裡頭全是他好友克里斯·克里斯多佛森(Kris Kristofferson)的歌，專輯名稱就叫「威利尼爾遜唱的克里斯多佛森」(Willie Nelson Sings Kristofferson)；克里斯多佛森去年逝世。

40年前，威利尼爾遜與友人尼爾楊(Neil Young)、約翰麥倫坎普(John Mellencamp)合辦農場援助音樂會，支援農人家庭，接下來年年舉辦，到不同但鄰近農場的城市巡迴表演，9月要唱今年的場子，地點在明尼雅波利斯市(Minneapolis)。

威利尼爾遜被問到自己最愛哪一場，他說每場都很棒，理由不盡相同；第一場好極了，最近一場也很優。

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