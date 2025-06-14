凱莉米洛感染病毒失聲 歐洲4場演唱會取消

凱莉·米洛臨時取消4場演唱會。（路透資料照片）

澳洲 流行天后凱莉·米洛（Kylie Minogue）今年3月才在台灣高雄開唱，吸引上萬人朝聖，仍在世界舉辦巡演的她，突然宣布，因感染病毒性喉炎，常見原因包括病毒感染、用嗓過度或聲帶受刺激，症狀通常包括聲音沙啞或失聲。她因此不得不取消原定於「Tension」巡演中的4場歐洲演出，讓不少歌迷直呼可惜。

現年56歲的凱莉米洛，今年2月從澳洲伯斯展開她備受期待的「Tension」巡演，這是她自2019年「Golden」巡演以來的首次世界巡演，也是自2011年以來規模最大的演出活動。近日完成英國站演出後，她卻因突如其來的喉嚨問題，被迫中止接下來在德國 柏林、波蘭羅茲、立陶宛 考那斯與愛沙尼亞塔林的場次。

凱莉在IG發文表示：「各位親愛的樂迷，如你們所知，我們一周前才剛完成英國站的演出，我勉強撐到了終點（太好了），但不幸的是，我感染了一種病毒（也就是喉炎）。」她說：「我已盡力快速恢復，好讓周一能如期展開接下來的行程，但我恐怕還需要幾天的時間才能痊癒，回到舞台上為大家帶來最好的表演。」