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裘莉升格岳母？20歲養女戴巨鑽露餡 網勸：別戀愛腦

記者陳穎／綜合報導
安潔莉娜裘莉(右)很疼愛養女薩哈拉。（路透資料照片）
安潔莉娜裘莉(右)很疼愛養女薩哈拉。（路透資料照片）

女星安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)的20歲養女薩哈拉(Zahara)驚傳訂婚，裘莉隨時升格當岳母。根據「每日郵報」報導，薩哈拉日前在洛杉磯好萊塢一間知名餐廳被目擊與友人共進晚餐，現就讀於史貝爾曼學院(Spelman College)的她，正值暑假期間，返回洛杉磯度假休息。

當天，薩哈拉以黑色無袖上衣搭配長褲，外披白色針織開襟衫，腳穿涼鞋，整體造型簡約卻不失時尚感。她手提亮色系肩背包，面帶微笑地步出餐廳，然而最吸引外界目光的，是她手上閃耀的巨大鑽戒。薩哈拉當日與一名神秘男子一同搭乘車輛離去。

據目擊者描述，該男子外型俊朗、年齡與她相仿，頭戴反戴的白色棒球帽。兩人互動自然、氣氛親暱，進一步引發外界對薩哈拉是否已經訂婚或即將結婚的揣測。不過網友直言：「不要戀愛腦，實在太年輕」、「爸媽就是最好的例子」、「談戀愛就好不要進入婚姻啊」。

布萊德彼特(Brad Pitt)和裘莉離婚後，薩哈拉一直力挺媽媽，甚至斷了和爸爸的聯繫。她2022年進入史貝爾曼學院後，積極參與校園活動，去年更正式加入歷史悠久的非裔女性姊妹會「阿爾法·卡帕·阿爾法」(Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc.)，積極參加社會運動。

裘莉 洛杉磯 布萊德彼特

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