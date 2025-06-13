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與奧蘭多布魯9年情斷？凱蒂佩芮開唱疑吐心聲

記者陳穎／綜合報導
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凱蒂佩芮(左)驚傳和交往9年的男友奧蘭多布魯分手。（路透資料照片）
凱蒂佩芮(左)驚傳和交往9年的男友奧蘭多布魯分手。（路透資料照片）

40歲美國樂壇天后凱蒂佩芮(Katy Perry)與47歲「魔戒」神箭手奧蘭多布魯(Orlando Bloom)2016年開始交往，兩人育有一女，但至今還未結婚。據悉，兩人近日已經悄悄分手，結束長達九年的戀情。

娛樂媒體「Page Six」報導，兩人之間的互動還有氣氛很奇怪，那是因為凱蒂佩芮和奧蘭多布魯已經分手了，但佩芮正在忙著舉辦巡迴演唱會，結束前他們不會正式公開消息分手。

凱蒂佩芮在雪梨舉行第三場演唱會，演唱會中有人遞給她一包巧克力餅乾，她在演出失戀情歌「I'm Still Breathing」時，突然吃了一塊餅乾，她說：「這首歌是關於分手的，而這塊餅乾拯救了我。」一席話讓她與奧蘭多布魯的關係更加引發外界猜測。

奧蘭多布魯曾有過一段婚姻，2016年和凱蒂佩芮交往，兩人曾在短暫分手後又復合，還生下一個可愛的女兒，也常常在公開長場合放閃。外界認為，或是是因為凱蒂佩芮這一次的專輯評價不佳，讓她壓力過大，又或是同居生活加上孩子讓她透不過氣，才會讓兩人關係惡化。

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