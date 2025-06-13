超人最強死對頭曝光 霍特頂大光頭仍被封「最帥反派」

大衛科倫斯韋在全新「超人」和尼可拉斯霍特飾演的死對頭有精采對手戲。(圖／華納兄弟提供)

名導詹姆斯岡恩(James Gunn)打造全新「超人」(Superman)電影，繼日前新登場的「超狗」萌翻粉絲後，最新預告更揭開超人死對頭「路瑟」的真面目！這次由男星尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)飾演反派路瑟，首度以光頭造型亮相大銀幕，絲毫不減其帥氣程度，甚至更流露出幾分狂人氣質，因此被粉絲譽為「DC最帥反派」。

他對超人恨之入骨，不僅派出超強戰士讓超人吃盡苦頭，更闖入超人的陣地孤獨堡壘，完全封鎖住超人的後援。預告中超人雖遍體鱗傷，能在眾人的加油聲中站起，更大秀超狂招式「熱視線」，展開360全方位攻擊，以最強火力抵抗邪惡勢力入侵。預告揭露大量超刺激的動作場面，讓粉絲期待值瞬間破表。

眾所期盼的暑假大片「超人」預告曝光多個重要場景，開頭就出現多棟高樓建築接連倒塌，超人憑一己之力擋下，保護市民不受傷害，接著出現的反派路瑟面露凶狠氣勢，開嗆威脅超人養父母及女友的性命，流露來勢洶洶的惡意。

預告中也出現超人所居住的大都會 市發生「分海危機」，海洋與陸地直接被不明力量切分為二，畫面極度壯觀，特別是該片以IMAX特製拍攝，更能呈現出驚人的視覺震撼。令粉絲大吃一驚的，則是由金球獎 視后瑞秋布羅斯納安(Rachel Brosnahan)飾演的露薏絲蓮恩，竟開著奇特飛行器，率領星球日報團隊衝向天空，讓人期待記者團隊這次會在「超人」電影中扮演什麼樣的角色。

「超人」釋出的預告吊足粉絲胃口，日前也發布多張角色海報，除了主角群外，也包含DC宇宙角色卓越先生、蓋加德納、鷹女、工程師、元素人、老瑞克佛萊格，以及星球日報團隊，包含吉米歐森、派瑞懷特、史蒂夫隆巴德、凱特 葛蘭特。